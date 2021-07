le-migliori-basi-per-ricaricare-insieme-iphone-e-apple-watch

Vi è mai capitato di uscire di casa e accorgervi di avere l’iPhone o Apple Watch con la batteria completamente esausta? Se la risposta è positiva, probabilmente potrebbe essere utile ricorrere a una soluzione per mettere tutti i dispositivi sotto carica contemporaneamente. Infatti, esistono diverse docking station per ricaricare insieme iPhone, Apple Watch ed AirPods: dai semplici stand alle basi in grado di funzionare in totale autonomia, ecco alcuni modelli in commercio che potrebbero risultare utili.

Zens Stand

Pensato per tenere tutti i dispositivi Apple sempre pronti all’uso, Zens 4-in-1 Wireless Charger Aluminium è una base che permette di ricaricare contemporaneamente un iPhone, gli AirPods con custodia wireless, un Apple Watch e addirittura un quarto dispositivo grazie al connettore usb laterale. Nella confezione vengono forniti cavi e alimentatore. Il prezzo in promozione è 79,99 euro. Su Amazon si trova ma a un costo più alto.

Belkin Boost Charge Pro

Con un design moderno e finiture in acciaio inossidabile che lo rendono adatto a qualsiasi ambiente, Boost Charge Pro 3 in 1 di Belkin con MagSafe permette di sfruttare la tecnologia MagSafe di iPhone 12 e 12 Pro: infatti, basta appoggiare il telefono sul supporto in posizione verticale o orizzontale per iniziare il processo di ricarica con una potenza fino a 15W. Il modulo magnetico è ottimizzato per Apple Watch ma permette di ricaricare anche gli auricolari della mela. È disponibile a 149,95 euro sul sito Apple o su Amazon.

Apple alimentatore duo MagSafe

L’alimentatore duo MagSafe è la soluzione ufficiale studiata da Apple per ricaricare contemporaneamente un iPhone e un Apple Watch: tuttavia, può essere utilizzato anche con la custodia di altri dispositivi certificati Qi. È pratico da trasportare poiché, una volta ripiegato, può essere portato comodamente in tasca. Costa 149 euro e per funzionare richiede necessariamente un alimentatore Usb-c – almeno da 20W – venduto separatamente. A oggi è in offerta su Amazon a 116 euro.

Spigen Apple 3-in-1 Stand S318

Questo stand in silicone permette di creare una postazione di ricarica unica per tutti i dispositivi Apple: dispone anche di un foro per mantenere Apple Pencil. Si propone come una soluzione low cost per mettere ordine sulla scrivania e rigenerare i nostri dispositivi, ma non prevede la dotazione di cavi (necessari per funzionare) e alimentatore. Spigen Apple 3-in-1 Stand S318 è in vendita su Amazon a 18 euro..

Mophie Batteria powerstation all-in-one

Leggero e pratico da portare ovunque, è un powerbank dotato di batteria da 8000 mAh che ricarica fino a quattro dispositivi alla volta e dispone di una porta usb-c PD da 18W: è utile quando non disponiamo di collegamento alla rete elettrica. Include il caricabatterie magnetico per lo smartwatch di Apple. La batteria powerstation all-in-one di Mophie è venduta sul sito Apple a 149,95 euro.

Elago 2 in 1 Dock Station

Costruito in silicone resistente, è uno stand di supporto essenziale ideato dal brand Elago e progettato per ricaricare contemporaneamente smartphone e orologio. È dotato di fori per consentire il passaggio dei cavi di ricarica, che non sono forniti in dotazione. Senza dubbio è la scelta ideale per chi vuole spendere poco: è in vendita a 13,99 euro.

