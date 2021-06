le-migliori-griglie-da-barbecue-tech-per-l’estate-2021

Cinque modelli di differenti tipologie, per tutte le esigenze di grigliata

(Foto: Char-Broil)

Estate tempo di barbecue all’aperto in giardino, ma anche sul balcone o il terrazzo di casa. Abbiamo scelto una serie delle migliori griglie di varie dimensioni e tipi che possano adattarsi a più esigenze.

Barbecue portatile SunJas

(Foto: SunJas)

Da SunJas un barbecue portatile a carbone di piccole dimensioni – 40 x 28 x 21.5 centimetri – che però basta per cucinare per 4 o 6 persone in campeggio così come sul balcone o terrazzo. La griglia in acciaio inox è facilmente lavabile. Costa 33,99 euro, qui le offerte su Amazon.

Ariete 723 Party Grill

(Foto: Ariete)

Se si è in cerca di una griglia elettrica economica e di piccole dimensioni, che si possa per esempio sfruttare su un tavolino su un piccolo balcone o terrazzo, allora tra le migliori proposte c’è Ariete 723 Party Grill che si spinge fino a 2200 watt, misura 41,5 x 24 centimetri, pesa appena 2 kg ed è dotata di vassoio di raccolta. Costa 38 euro, qui le offerte su Amazon.

De’Longhi BQ60

(Foto: DeLonghi)

De’Longhi BQ60 è una piccola griglia elettrica per barbecue che si può piazzare comodamente in casa così come sul terrazzo o su un tavolo in giardino. È dotata di doppio grill girevole da 28 x 27 centimetri che non rovina il cibo, si può pulire facilmente una volta terminata la cottura ed è dotata di vaschetta raccogli gocce che riduce il fumo se riempita d’acqua. Pesa 4,38 kg e sviluppa una potenza di 1900 watt. Il prezzo è di 105 euro, qui le offerte da Amazon.

Weber 1321004

(Foto: Weber)

Da Weber, un barbecue a carbone compatto con rotelle per un pratico spostamento, dotato di griglia di aerazione, cassetta per la cenere in alluminio e rivestimento in porcellana sia per gli interni sia per il coperchio. Il diametro è di 57 centimetri e il peso di 7 kg. Costa 168 euro e si trova in offerta su Amazon.

Sochef Piùsaporillo

(Foto: Sochef Piùsaporillo)

Saliamo di dimensioni e di potenza con Sochef Piùsaporillo che è un barbecue con cottura a pietra lavica e bruciatori in acciaio inox, una potenza di 10 kW e un fornello laterale da 3 kW, dotato di ripiano pieghevole con griglia smaltata 50.6 x 35.6 centimetri e e griglia articolata con indicatore di temperatura. L’area di cottura misura in totale 50,6 x 36,6 centimetri. Costa 179 euro su Amazon.

LotusGrill G-RO-435

(Foto: LotusGrill)

LotusGrill G-RO-435 è una soluzione compatta e comoda per chi cerca una griglia per barbecue a carbone che non faccia troppo fumo. Misura 43.5 x 35 x 25.7 centimetri e può ospitare cibo a sufficienza per 10 persone. Con 400 grammi di carbonella si cuoce per 90 minuti. Costa 249 euro ma si trova in sconto su Amazon.

Tepro Toronto Xxl



(Foto: Tepro)

Soluzione molto carina e pratica per il giardino, Tepro Toronto Xxl è un barbecue a carbone dotato di una superficie di 71,5 x 46 centimetri, griglie removibili e ruote per spostarlo facilmente. Costa 249 euro, qui in offerta su Amazon.

Char-Broil Gas2Coal 440

(Foto: Char-Broil)

Infine, Char-Broil Gas2Coal 440 Hybrid Grill che è un barbecue misto che utilizza carbonella e gas e mette a disposizione quattro fuochi in acciaio inossidabile, c’è l’accensione elettronica e il termometro sul coperchio. Infine, si può sfruttare un fuoco laterale per le salse e uno scaldavivande. Costa 889,90 euro, qui in offerta su Amazon.