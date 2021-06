le-migliori-piscine-fuori-terra-per-l’estate-2021

Cinque modelli per tutte le esigenze, da quelle di grandi dimensioni a quelle per bambini o animali

Le piscine fuori terra offrono una soluzione vantaggiosa per rinfrescarsi durante l’estate senza dover spendere troppo tempo e budget nella costruzione di una versione tradizionale interrata. Si possono acquistare con una spesa piuttosto contenuta e si piazzano facilmente in giardino (ma anche sul terrazzo) e non sono troppo complesse da svuotare e ritirare durante i mesi freddi. Abbiamo scelto cinque modelli di tipologie differenti sui quali puntare per l’estate 2021.

Power Steel Swim Vista Series

Power Steel Swim Vista Series si rivolge a chi cerca una piscina fuori terra di dimensioni generose per il giardino. Misura 427 centimetri di lunghezza, 250 di larghezza e 100 di altezza per 7.250 litri di capacità e c’è anche un tocco di originalità grazie al particolare oblò sul lato lungo per osservarne l’interno. In pvc e supporti metallici anti-corrosione, include in confezione un filtro a cartuccia (tipo III), la scaletta, telo di base e uno per la copertura e una toppa di riparazione. Si trova a 769 euro su Amazon. In alternativa, c’è anche la versione tonda, peraltro con il doppio della capacità.

Bestway-BES103

Costa poco, si installa e riempie in breve tempo ed è semplice da mantenere: Bestway Fast Set (modello BES103 57008) misura 244 x 66 centimetri con una capacità di 2.300 litri (all’80%), dedicata a chi ha poco spazio a disposizione e cerca una piscina fuori terra piccola e economica, adatta anche a un terrazzo. La struttura tonda è autoportante, con un anello gonfiabile ad aria e due ingressi per connettere il filtro (non incluso). Costa 53 euro su Amazon.

Intex Pure Spa

Intex Pure Spa è una piscina fuori terra con idromassaggio e riscaldamento dell’acqua grazie all’apposito sistema incluso in confezione. Misura 196 x 71 centimetri (capacità di 795 litri) e può accogliere fino a quattro persone sedute per rilassarsi con le bolle. Costa 569 euro e si può trovare in offerta su Amazon; c’è anche la versione xxl per accomodare fino a 6 persone.

Intex Playground Arcobaleno

Playground Arcobaleno di Intex è una piscina fuori terra per bambini composta da due vasche collegate da uno scivolo gonfiabile (con portata massima 81 kg). Include anche altri due elementi gonfiabili come un arcobaleno in grado di spruzzare acqua e un gioco ad anelli con sei palline colorate. Il livello di riempimento non supera i 25 centimetri, per la massima sicurezza dei più piccoli. Costa 69,99 euro su Amazon.

Decdeal Premium

Anche gli amici a quattro zampe si meritano un bel tuffo e così si può puntare su modelli come Decdeal Premium se si è in cerca di una piscina fuori terra per cani o altri animali. In pvc resistente e antiscivolo, si piega e dispiega al volo e si mette a disposizione in cinque dimensioni da 60 a 160 centimetri di diametro. I prezzi partono da 17,99 euro su Amazon.