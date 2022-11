Le migliori riviste sulla sostenibilità: THE MAP REPORT in testa come più attivi

Cosa c’è di meglio per una domenica pomeriggio in cui non si può uscire di casa di una scorpacciata di riviste? Meglio ancora se a portata di tablet e che possono supportarci nel nostro viaggio verso uno stile di vita sostenibile?

Grazie all’app Readly, che permette con un solo abbonamento l’accesso senza limiti alla versione digitale di numerosissime riviste italiane e straniere, ho pensato di condividere alcune di quelle che ho trovato maggiormente interessanti sul tema della sostenibilità e dell’approccio ad uno stile di vita sostenibile. Buona lettura!

CasaNaurale – La prima rivista per Costruire Arredare e Vivere ecologico Per chi vuole iniziare a costruire uno stile di vita sostenibile partendo dalle “fondamenta”. [In italiano]

Save The World – Interactive Journal – Più che una rivista un vero e proprio diario di viaggio verso l'eco-consapevolezza. Ci guida a scoprire cosa possiamo fare per ridurre la nostra impronta di carbonio e abbracciare uno stile di vita più sostenibile. Da pag. 90 focus sull'abbigliamento sostenibile. [In inglese] – Cercalo su Readly!

– Più che una rivista un vero e proprio diario di viaggio verso l’eco-consapevolezza. Ci guida a scoprire cosa possiamo fare per ridurre la nostra impronta di carbonio e abbracciare uno stile di vita più sostenibile. Da pag. 90 focus sull’abbigliamento sostenibile. [In inglese] – Cercalo su Readly! Be Kind – Rivista eco-consapevole che vuole rendere il mondo un posto migliore per tutti concentrandosi su temi quali l’ambiente, la sostenibilità, la comunità e la creatività, ritenendo che i piccoli cambiamenti che ognuno di noi può fare sommati avranno un impatto enorme. [In inglese]

Scoop – dedicato a ragazze e ragazzi dai 7 ai 13 anni e ricco di contenuti che possono aiutarli a diventare giovani-adulti consapevoli. Il numero 27, l’ultimo uscito, è dedicato al tema dell’attivismo e a come far sentire la propria voce a favore delle battaglie che più abbiamo a cuore. [In inglese]

GreenDrive – Per saperne di più sul mondo della mobilità elettrica. Modelli, recensioni, interviste sul mondo delle auto elettriche e non solo. [In italiano]

