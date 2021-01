le-migliori-sitcom-da-vedere-(e-rivedere)-su-amazon-prime-video

Un tempo i telefilm più popolari erano le cosiddette “sitcom”, abbreviazione di situation comedy, genere di commedia nata in radio prima ancora che fosse inventata la televisione: puntate di mezz’ora scarsa, tante risate (comprese quelle in sottofondo, registrate o dal vivo, come ci ricorda WandaVision) e nessun problema se si perdeva una puntata.

Poi, negli ultimi decenni, le serie tv più seguite sono diventate quelle con episodi da un’ora, di generi diversi – drammatiche, thriller, poliziesche, fantasy – e con una trama da seguire attentamente per non rischiare di perdersi il senso della storia.

Ma le sitcom non sono morte, anzi, le migliori continuano a far ridere anche quando le si rivede. Lo sanno bene gli abbonati di Amazon Prime Video, piattaforma che dà sempre molto spazio alle sitcom più amate dai telespettatori.

Ecco una selezione di sei celebri sit-com del passato da vedere e rivedere su Prime Video, più due consigli “bonus” con i titoli di due serie tv, una Amazon original e una “di importazione”, che anche se non sono classiche sitcom meritano di essere citate in questa lista.



How I met your mother – 6 stagioni (2006-14)

Una serie cult come poche altre, forse ai livelli di Friends (che al momento non è più disponibile su Prime Video). La vicenda è narrata dal futuro, con Ted Mosby che spiega ai figli come ha conosciuto la loro mamma. Oltre a Ted, i protagonisti sono i suoi amici: il bonario Marshall, la bellissima Robin, la dolce Lily e il leggen… aspettate… dario Barney.

The Office – 9 stagioni (2005-2013)

È il remake americano dell’omonima serie tv britannica con Ricky Gervais. Qui il protagonista è l’attore comico Steve Carrell. Narra le esilaranti storie da ufficio della Dunder Mifflin, con uno stile che a molti ricorderà il nostro Camera Caffè, che deve molto a The Office.

Scrubs – 9 stagioni (2002-10)

Le serie tv “medical” sono ormai un classico, da E.R. a Grey’s Anatomy, ma Scrubs è diversa: perché nel raccontare la vita (e la morte) in ospedale fa ridere a crepapelle.

Gli sketch di J.D. e Turk, le battute ciniche dei dottori Cox e Kelso, ma anche gli stralunati comprimari Ted e L’Inserviente: se le risate sono curative, guardare Scrubs è quasi una medicina. E pazienza se l’ultima stagione è un po’ forzata e non all’altezza delle precedenti.

La Tata – 6 stagioni (1994-99)

Titolo originale: The nanny. Le vicende della tata (improvvisata) Francesca, del signor Sheffield e dei tre figli Maggie, Brighton e Grace, così come le schermaglie tra il maggiordomo Niles e della signorina C.C. sono note quasi a tutti. Ma il consiglio è di rivedere La Tata su Prime Video, perché qui non c’è il doppiaggio in italiano, ma c’è la lingua originale con sottotitoli in italiano.

Scopirete così che il doppiaggio italiano ha stravolto gran parte della serie: Fran non si chiama Francesca Cacace ma Francine Joy, non è di origini ciociare (né italiane) ma è un’ebrea di Brooklyn, zia Assunta (che non si chiama così) è in realtà sua madre…

Sarà quindi come vedere questa serie per la prima volta. Ma occorre fare in fretta, perché La Tata – The Nanny sarà cancellata dal catalogo Prime Video il 31 gennaio.

Seinfeld – 9 stagioni (1990-98)

Nei confronti di Seinfeld sono invece in debito molte serie successive, comprese Friends e HIMYM: anche qui siamo a New York e il protagonista è il comico Jerry Seinfeld, che dà vita a un personaggio che, fin dal nome, è una versione inventata di sé stesso.

Sposati con figli – 11 stagioni (1987-97)

Titolo originale: Married with children. È la sitcom più vecchia di questo elenco, e fose la meno nota. Parla di una famiglia media americana, con i suoi difetti e le sue volgarità, che in qualche modo ricorda I Simpson. Anche questa è da vedere in fretta perché scade il 31 gennaio.

Protagonista è Al Bundy, il capofamiglia. E se il suo volto vi ricorda qualcosa… continuate a leggere

Bonus 1) Modern Family – 11 stagioni (2010-2020)

Questa potete vederla con calma, anche perché l’ultima stagione, trasmessa qualche mese fa su Sky, non è ancora disponibile su Prime Video.

Parla di tre famiglie moderne: i Dunphy, in realtà famiglia piuttosto tipica; i Pritchett-Tucker, coppia gay con la loro piccola Lily (e non andiamo oltre); e i Pritchett, con il patriarca Jay, la seconda moglie Gloria e il di lei figlio Manny (e anche qui ci fermiamo).

E ovviamente sì, il maturo Jay Pritchett è proprio Ed O’Neill, l’attore protagonista di Married with children.

Bonus 2) La fantastica signora Maisel – 3 stagioni per ora (2017 – in corso)

Titolo originale: The Marvellous Mrs. Maisel. Concludiamo la rassegna con l’unico titolo Amazon Original, nonché unica serie della lista ancora in corso. Non è una sitcom ma si ride molto, anche perché la protagonista Midge è una donna che tenta la carriera di stand-up comedian.