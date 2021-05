Le novità beauty di maggio che arredano il bagno

«Pur essendo bloccati in un unico posto, i nostri ricordi sono diventati particolarmente vividi e quello che ricordo più spesso è il viaggiare. Al di là della fisicità degli spazi, quell’idea di movimento di viaggi, di essere sulla strada da qualche parte è qualcosa che mi manca davvero. Il vuoto che esiste tra un luogo e l’altro: volevo catturarlo». Ben Gorham, direttore creativo & founder di Byredo, racconta così la sua nuova fragranza Open Sky, un eau de parfum impalpabile come l’aria che è omaggio metafisico all’esperienza del viaggio. E sembra proprio che l’intero mondo della bellezza senta la necessità di farci viaggiare, grazie a prodotti pratici e funzionali, che sarebbero perfetti per spostarsi da un capo all’altro del globo.

Open Sky di Byredo

Lo skincare è dalle performance altissime, come dimostrano le novità di LPG, Filorga e Caudalie. Il make-up c’è ma è quasi impercettibile, perché pensato per globetrotter che amano essere luminose ma blurred. Da provare, per esempio, il nuovo Bright Fix Eye Brightener di Fenty Beauty e il succulento rossetto First Dance di Charlotte Tilbury. Lato fragranze, provate il fiore di maggio per eccellenza, ovvero la rosa. Perché maggio è il mese delle dichiarazioni e il momento in cui l’amore, proprio come questo fiore, sboccia. Ma questo fiore non è solo gentile, sa anche essere sexy e ardito, proprio come diceva Anne Brönte, ovvero che «chi non osa afferrare le spine non dovrebbe mai desiderare la rosa». Qualsiasi sia il vostro rapporto con il bocciolo più elegante che ci sia, numerose sono le idee in gallery, insieme ad altre novità da provare subito.

Uno scatto relativo al confezionamento dei packaging, tutti clean, di Susanne Kaufman

Come l’ultimissima sfida di Susanne Kaufmann che, per rispetto dell’ambiente, diventa ancora più clean grazie a packaging refill, riciclabile al 100%. «Progettare questo sistema è stata la mia passione negli ultimi anni. Sono entusiasta del fatto che il mio sia il primo brand ad adottare l’innovativa soluzione di packaging sviluppata da ALPLA – spiega Kauffmann – I formati refill estenderanno il ciclo vitale dei nostri flaconi in vetro e ispireranno i nostri clienti nell’attuare scelte d’acquisto più sostenibili, supportandoci al contempo nel ridurre sempre più l’impatto ambientale del nostro brand». E per le appassionate di bellezza più incallite c’è una nuova meta da esplorare.

H&M Beauty, dove non troverete più solo i prodotti a nome del colosso svedese del low cost, ma oltre 50 marchi tra i più noti, come The Ordinary, a novità del calibro di Mulac ed Estrid. E, dulcis in fundo, My Beauty Whisper, la nuova app mobile di consulenza beauty accessibile sempre, dove esperti verranno in aituo inviando istantaneamente foto, formati e prezzi dei prodotti più mirati per ciascuno. Perché il mondo del beauty è instancabile, e in questo maggio pieno di aspettative e voglia di tornare a vivere, ancora di più.