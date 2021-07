Il 29 luglio del 1981 andava in scena il matrimonio del secolo tra Carlo e Diana. 700 milioni di spettatori in tutto il mondo, 600 mila sudditi accorsi nelle strade della capitale britannica, ma poca sostanza in quel rapporto. Lo faccio “per il bene del paese” aveva confessato lui poco prima, mentre Diana aveva detto alle sorelle di non volersi più sposare.

