le-nuove-carte-magic-dedicate-a-stranger-things

Nuova puntata per i crossover di Magic: the Gathering, il popolarissimo gioco di carte collezionabili in circolazione da quasi trent’anni. Poco più di un mese fa era toccato a Fortnite e Street Fighter, due videogiochi simbolo delle proprie epoche, mentre nella nottata di oggi sono state svelate le carte dedicate a Stranger Things.

La serie di Netflix, la cui quarta stagione è in uscita nel 2022 e per cui non si escludono spin-off, farà il suo esordio in un Secret Lair disponibile dal 18 ottobre al 15 novembre 2021 in esclusiva tramite i canali di Wizards of the Coast. Si tratta di carte nuove, ossia con effetti mai stampati prima d’ora e quindi non semplici reskin di componenti di gioco già disponibili.

I protagonisti della serie saranno trasposti seguendo fedelmente le regole di Magic, con meccaniche familiari ai veterani come Indagare e Rapidità. Undici, Hopper, Will: c’è posto per quasi tutto il cast principale, con alcune esclusioni d’eccezione come Joyce che potrebbero fare la loro comparsa in un futuro Secret Lair a tema Stranger Things.

A oggi i crossover di Magic sono raccolti in una serie di prodotti chiamati Universe Beyond, contraddistinti da un bollino triangolare nella parte bassa della carta (solitamente è circolare) e dal bordo nero, rendendoli quindi legali in molti tornei sanzionati. Una scelta consapevole per rafforzare la vicinanza di questi prodotti a tutti gli altri proposti dall’azienda di Seattle, come confermato dall’head designer Mark Rosewater.

Per venire incontro a questo attrito tra l’estetica Magic e quella dei crossover Wizards of the Coast ha già garantito che nei prossimi mesi saranno stampate versioni “classiche”, ossia con illustrazioni e ambientazioni affini alla storia del gioco, delle carte di Stranger Things.

Seguendo una strategia ormai rodata, accanto a collaborazioni audaci sono stati svelati diversi prodotti pensati per gli appassionati di lunga data. A partire da Mirrodinsanity, un piccolo set dedicato alle intramontabili terre artefatto comparse per la prima volta all’interno dell’espansione Mirrodin, anno di grazia 2003. Lo stile, un 8 bit con ricami psichedelici, è un’intuizione dell’artista DXTR, capace di omaggiare con maestria l’estetica del mondo più heavy metal di Magic.

Un altro Secret Lair che saprà deliziare i giocatori di lungo corso è Monster Movie Marathon, dove a farla da padrone è l’estetica delle locandine dei monster movie di una volta. Le carte scelte, tutte molto popolari in svariati formati del gioco, sono reintepretate trasformando gli effetti in vere e proprie tagline.

Tutto dedicato a Innistrad è invece Showcase: Midnight Hunt. Protagoniste sono alcune delle terre più celebri del popolare piano di Magic, che proprio quest’anno festeggia i suoi primi dieci anni con ben due nuove espansioni in Standard. Lo stile utilizzato è infatti quello già visto in Caccia di Mezzanotte, il set uscito poco meno di un mese fa.

Ad arricchiare l’infornata Read the Fine Print e Thrilling Tales of the Undead, due Secret Lair dedicati a Liliana, tra i volti di Magic e planeswalker dedito alla necromanzia.

Ultimo ma non ultimo Monster Anatomy 101, un set dedicato all’anatomia di alcuni dei mostri più popolari del gioco. E a quella di un goblin.

Il prezzo per tutti i Secret Lair rivelati oggi è di 34.99 € per le versioni regolari e di 45.99 € per quelle foil. Capitolo a parte per Stranger Things, il cui set costerà 44.99 € in versione regolare e 54.99 € in quella foil.

