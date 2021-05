Le Nuove Forme Del Computer

Una forte predilezione per la policromia, per svecchiare un universo altrimenti perennemente uguale a sé stesso. Troppo serioso, oltremodo statico. Che diventa dinamico, travolto da una perenne, inesausta metamorfosi: sperimenta con le classiche apparenze, va ad aggiungere un secondo schermo dove ce n’è sempre stato tradizionalmente uno, oppure lo ribalta sulla tastiera, diventando all’occorrenza un tablet. È sottilissimo, più di uno smartphone; ruba materiali ad altri mondi prima distanti, come l’automobilismo, gli arredi, la moda. È una somma di tendenze che ne fa una sola: il pc non è più uno strumento di intrattenimento o lavoro. È un oggetto anche di design, con i connotati tipici di questo territorio. È un elemento di stile di chi lo usa per esprimere e abbracciare un’estetica.

APPLE New iMac, AppleApple è in prima fila in questa operazione simpatia, in questa rottura con il passato, con il computer da scrivania gonfio, monocorde e imbolsito. Il nuovo iMac, accanto all’argento, arriva in blu, in verde, persino in rosa, giallo, arancione o viola. Ce n’è per tutti i gusti, per abbinarsi senza stridere a qualunque arredo domestico. O per spiccare sul contesto. Tocchi accessori, tastiera e mouse richiamano vezzosamente il colore del corpo principale, che è di una sottigliezza quasi impressionante: è spesso appena 11,5 millimetri, grazie al nuovo chip M1 che gestisce con perizia il traffico delle operazioni in uno spazio compatto, su un unico circuito. Pure il peso è da dieta ferrea, siamo sotto i 5 chili, così lo si può spostare agilmente da un luogo all’altro della casa.

Apple, New iMacSAMSUNG Galaxy Book Pro 360Anche Samsung, numero uno mondiale nei telefonini, ha deciso di puntare su un profilo minimal, trasportando su un notebook l’agio estremo della mobilità di uno smartphone. Il Galaxy Book Pro 360, ha uno spessore da 11,5 millimetri e un peso che supera appena il chilo, regalando uno schermo molto luminoso da 13,3 o 15,6 pollici e la connettività 5G, per scaricare dati e inviarne a velocità siderale ovunque ci si trovi. La versatilità non si ferma qui: il numero nel nome indica la capacità dell’oggetto di girare su sé stesso, trasformandosi in un tablet, una stazione multimediale per mostrare le presentazioni o lavorare comodamente con la penna digitale con la quale è compatibile. Uno strumento provetto al servizio di creativi e designer.

Galaxy Book Pro 360ASUS Asus ZenBook DuoAsus ZenBook Duo riprende questa vocazione e la moltiplica in una maniera che spinge avanti, anzi più in su, il concetto delle sinergie tra forma e funzione. I display non sono uno, ma due, il secondo collocato sopra la tastiera, mentre lo spazio per il trackpad che riproduce il mouse è ritagliato sulla destra. Gli usi sono tanti, immaginabili e non. Per esempio, si può finire una creazione avendo a disposizione un’area maggiore di quanto sia consueto su un pc portatile, oppure elevare a un nuovo livello il multitasking: si scrive un documento e intanto si consulta un Pdf sullo schermo più piccolo; si vede un film, nel frattempo si chatta; si modifica una foto o si ultima un progetto tenendo tutti gli strumenti di ritocco aperti, subito a disposizione, senza oscillare con naturale inquietudine da una finestra all’altra. Se lo smart working significa trasportare l’ufficio ovunque, con questo oggetto si fa un salto di qualità. Anche sul piano del design.

Asus ZenBook DuoMICROSOFT Microsoft Surface Laptop 4Il nuovo Surface Laptop 4 di Microsoft è invece un pc molto più tradizionale, progettato a regola d’arte, rinvigorito da tocchi di stile che lo fanno svettare rispetto alla concorrenza. Su tutti, la possibilità di scegliere, accanto al metallo, una configurazione in Alcantara per la zona della tastiera. Alla prova pratica, se ne constata il pregio visivo e il comfort nella scrittura, con i polsi quasi coccolati durante l’uso. Peraltro, la tastiera è tra le più efficaci e comode tra i modelli in circolazione. E il prodotto risulta sottile, ben costruito, performante; dà un’idea di un lusso immediato e di un’eleganza misurata, ben bilanciata.

Microsoft Surface Laptop 4HP HP Spectre x360Chiude questa selezione lo Spectre x360 di HP, con le sue linee più squadrate e un filo appuntite, che danno l’effetto di un diamante appiattito. Solidità e flessibilità coesistono molto bene, le cerniere gli consentono di ruotare lo schermo e farne un tutt’uno con la parte che ospita la tastiera, rendendolo un tablet da usare con le dita o con una penna, sfruttando il display touch. Il quale per nitidezza, brillantezza e definizione è tra i migliori in circolazione e, nonostante ciò, non pregiudica la durata della batteria. Perché van bene le licenze all’estetica, ma in un computer prima della forma viene la sostanza.

HP Spectre x360