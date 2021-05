le-nuove-serie-italiane-di-amazon-prime-video,-comprese-prisma-e-the-bad-guy

Ovvero, il titolo dai creatori di Skam Italia e la storia del pubblico ministero siciliano Nino Scotellaro. Tra le produzioni unscripted: Celebrity Hunted 2, Dinner Club e la Champions League

Non si ferma l’impegno made in Italy di Amazon Prime Video. Dopo il successo di Lol – Chi ride è fuori, la piattaforma di streaming ha ribadito la sua intenzione di produrre nuove serie, sia scripted sia unscripted, pensate appositamente per il nostro mercato. Fra le novità appena annunciate c’è molta curiosità per Prisma, nuovo titolo young adult ideato dai creatori di Skam Italia Ludovico Bessegato e Alice Urciuolo, che riflette sulla complessa relazione tra l’aspetto fisico e l’identità attraverso la storia di due gemelli, Marco e Andrea, capaci di sfidare le convenzioni di genere. Spazio anche per The Bad Guy, progetto che unisce crime e dark comedy attraverso la storia di Nino Scotellaro, pubblico ministero siciliano che viene accusato di essere a sua volta un mafioso e allora mette in atto un machiavellico piano di vendetta. Sia Prisma sia The Bad Guy debutteranno nel corso del 2022.

Per quanto concerne le produzioni italiane già annunciate in passato: Bang Bang Baby, la serie su una timida adolescente degli anni ’80 che deve imporsi come leader dell’organizzazione criminale guidata dal padre, dopo che quest’ultimo è stato arrestato, ha finalmente il cast: Arianna Becheroni, Adriano Giannini, Lucia Mascino e Dora Romano. Kim Rossi Stuart sarà, invece, il protagonista di Everybody Loves Diamonds, la serie heist ispirata a Leonardo Notarbartolo del cosiddetto Colpo di Anversa del 2003, il più grande furto di diamanti al mondo.

Fabrizio Bentivoglio interpreterà il protagonista di Monterossi, thriller investigativo tratto dai gialli di Alessandro Robecchi, in cui sarà un autore tv che si reinventa investigatore. Infine, Aurora Giovinazzo sarà il volto principale del primo film originale di Amazon, Anni da cane, nei panni di una ragazza che decide di contare i propri anni come quelli dei cani (uno, quindi, ne vale sette); con lei sul set, Isabella Mottinelli, Federico Cesari, Luca Vannuccini e Sabrina Impacciatore.

Al film parteciperà con un cameo anche Achille Lauro, il quale ha firmato di recente un overall deal con Prime Video e verrà dunque coinvolto in svariati progetti, a partire dalla sua partecipazione alla seconda stagione di Celebrity Hunted, in partenza il 18 giugno (fra gli altri concorrenti: Vanessa Incontrada, Stefano Accorsi, Elodie con Myss Keta, Diletta Leotta e Boss Doms). Sul fronte unscripted: è confermato l’ingresso in Dinner Club, il nuovo show culinario itinerante di Carlo Cracco, di Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, che si aggiungono alle già annunciate Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto. In arrivo anche Ben: Respira, documentario sulla vita e la carriera di Benji, l’ex cantante del duo Benji & Fede. Un’ulteriore novità di Prime Video in Italia: le 16 migliori partite del mercoledì sera della Champions League, oltre che della Supercoppa Uefa, per tre stagioni.