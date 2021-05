le-nuove-uscite-a-fumetti-della-settimana

Dai piaceri della carne a quelli della gola, è una settimana di trasgressioni, vizi e crimini nel mondo dei comics

Trasgressioni, piaceri, crimini e punizioni. Dai rave clandestini degli anni ’90 alle diavolette di Mirka Andolfo, sino a una tragica vicenda che scosse il Giappone negli anni ’60, per concludere con un importante anniversario per un grande protagonista della fantascienza italiana: è una settimana calda con le migliori novità a fumetti e manga uscite in fumetteria, libreria e store online.

1. Cassadritta, di Roberto Grossi

Anni ’90, prima dei social network, prima degli smartphone, prima di internet sul cellulare. I volantini, il passaparola e l’immancabile stradario sotto il sedile dell’automobile erano le sole guide per raggiungere i leggendari rave clandestini e illegali che animavano le notti delle periferie.

In questo racconto corale che ci fa fare un salto nel passato prossimo, i protagonisti sono Bruno, Bambi, Torazina, Cubo e tanti altri: giovani (e meno giovani) in cerca di una serata di sfogo e liberazione, da conseguire tramite la danza sfrenata, le droghe, e le casse che pompano musica a tutto volume.

Così Roberto Grossi, architetto, illustratore e fumettista, ci racconta la Roma di 25 anni fa, quando egli stesso frequentava centri sociali di giorno e rave e dancehall di notte. Una capitale che diventa un territorio urbano selvaggio e tribale, attraversato dalle luci dei fari e da suggestioni ipnotiche. Almeno sino alle prime luci dell’alba (Coconino Press, 224 pp, 20 euro).

2. Sweet paprika, di Mirka Andolfo

Mirka Andolfo, autrice italiana dall’enorme seguito social e apprezzata anche all’estero, torna alle atmosfere sexy del suo primo webcomic, Sacro/Profano, invertendo questa volta le carte in tavola.

Se la sua opera prima narrava l’amore tra un’innocente angioletta e un diavolo ossessionato dagli atti carnali, questa volta la protagonista “infernale” è Paprika, diavoletta fissata con il lavoro ma insoddisfatta dalla vita personale e amorosa, la cui esistenza finisce sottosopra quando incontra il prestante ma strampalato angelo Dill.

Già prima del debutto, Sweet Paprika pensa in grande: la serie è pronta ad approdare negli Stati Uniti e in Francia per le prestigiose etichette Image Comics e Éditions Glénat, e sarà presto trasposta in forma animata dallo story-artist Gabriele Pennacchioli, vincitore di un Primetime Emmy Award per Love + Death + Robots (edizioni Star Comics, 112 pp, 11,90 euro).

3. La taverna di mezzanotte, vol. 3, di Yaro Abe

Dai piaceri della carne a quelli della gola: ritorna una delle serie più amate dai lettori gourmet e dagli appassionati di Giappone e cucina giapponese.

La taverna di mezzanotte è un piccolo ristorantino nascosto nei vicoli di Shinjuku. Apre dal tramonto all’alba e ha un solo piatto nel menù del giorno (anzi, della notte), ma gli avventori fedeli che la frequentano sanno che basta chiedere al suo chef di preparare qualcosa di particolare, e questi sarà sempre lieto di accontentarli – a patto di avere gli ingredienti giusti.

Nel terzo volume di questo manga, da cui è tratta la serie tv Netflix Midnight Diner: Tokyo Stories, i lettori riconosceranno ormai i vecchi clienti della taverna, volti familiari che affollano il bancone del ristorantino. Ma a questi se ne aggiungono di nuovi, ognuno con la propria storia, ognuno con una vicenda e con un piatto preferito da chiedere all’oste (Bao Publishing, 304 pp, 17 euro).

4. Abe Sada. Il fiore osceno, di Michele Botton, Pietro Sartori

Tokyo, maggio 1963. Una donna, ricercata da tre giorni, viene arrestata per omicidio. Accoglie la polizia con calma e freddezza, mostrando ella stessa le prove della propria colpevolezza: l’organo mutilato che ha prelevato dal cadavere della propria vittima.

Il suo nome è Abe Sada, nata donna in un mondo di uomini nel 1905, violentata a 15 anni da uno studente universitario, avviata dalla famiglia a una carriera da geisha. La sua è una vita di sofferenze e ricerca di libertà, da cui però non vi è via di fuga, e che la vede infine costretta a prostituirsi.

In questa vicenda, l’unico elemento puro e perfetto, a suo avviso, è l’amore con Kichizo Ishida, presso cui era impiegata come cameriera. Così dirà alla polizia, sostenendo di aver compiuto l’efferato crimine per preservare tale amore in eterno.

Ma la storia di Abe non termina qui; la donna sconta la sua pena e, uscita infine di prigione, scoprirà una verità ancora più amara. Che non vi è luogo per lei nella società, né modo di lasciare alle spalle lo stigma che la accompagna. Una storia vera che ha scosso il Giappone, avviando un dibattito pubblico sul sessismo, e ispirando libri, film e persino opere teatrali – e, adesso, anche una graphic novel (Becco Giallo, 128 pp, 18 euro).

5. Nathan Never. Tre passi nel domani, AA. VV.

Nathan Never, tra i più amati personaggi del fumetto sci-fi all’italiana (e sicuramente uno dei più longevi), compie trent’anni. I festeggiamenti iniziano con questo volume, che raccoglie tre storie pubblicate originariamente dieci anni fa, in occasione del suo ventesimo anniversario.

Un’indagine nel cyberspazio, un furto multimilionario, un hacker morto e una vedova bisognosa d’aiuto attendono Nathan Never nella prima avventura dell’antologia. Il secondo episodio si sposta ad Adlan City, città sconvolta dalla guerra, dove i bambini giocano tra le macerie con ordigni molto pericolosi. Infine, il pianeta intero è scosso dalle eruzioni vulcaniche: riusciranno gli Agenti Alfa a fermare il nuovo piano del folle Aristotele Skotos?

Le tre storie sono firmate da Medda, Serra e Vigna, storici sceneggiatori di Nathan Never, protagonisti anche di un’intervista a margine del volume (edizioni Bonelli, 144 pp, 22 euro).