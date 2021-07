le-nuove-uscite-a-fumetti-della-settimana

Antologie, grandi saghe e sperimentazioni transmediali: i titoli freschi di pubblicazione sono di qualità e accontentano i gusti più diversi

Antologie di fumettisti italiani, debutti di autori celebri, trasposizioni di grandi romanzi, saghe classiche del filone della fantascienza latinoamericana, graphic novel transmediali e sperimentali. Le novità a fumetti di quest’ultima settimana sono all’insegna della varietà e, soprattutto, della qualità.

1. Nessun rimorso, di SupportoLegale, AA. VV.

“Una violazione dei diritti umani di proporzioni mai viste in Europa nella storia recente”. Così Amnesty International descriveva i fatti accaduti a Genova nel 2001, 20 anni fa, in occasione del vertice G8. La grande varietà di movimenti e associazioni lì riunita per manifestare il proprio dissenso è stata accolta da una immediata e spesso brutale repressione da parte delle forze dell’ordine. Una serie di giornate destinate a essere ricordate – tra i tanti episodi – per gli accadimenti insanguinati della Scuola Diaz e soprattutto per la morte di Carlo Giuliani, ucciso a 23 anni in piazza Alimonda da un colpo di pistola sparato dai carabinieri. Questa antologia a fumetti, coordinata e commentata da SupportoLegale (collettivo nato nel 2004 per fornire assistenza giuridica ai manifestanti sotto processo in seguito al G8), ricorda il ventennale di Genova con una serie di storie, tavole e illustrazioni a opera di 36 autori tra i quali spiccano Blu, Daniel Cuello, Claudio Calia, Davide Reviati, Francesco Cattani, Lorena Canottiere, Rita Petruccioli, Maicol & Mirco, Roberto Grossi, Nova, Marco Cazzato. E Zerocalcare che, in un racconto autobiografico e quasi 50 tavole inedite, racconta come ha vissuto quelle giornate da manifestante e testimonia i fatti a cui ha assistito (Coconino Press, 240 pp, 20 euro).

2. Hexed 1, di Micheal Alan Nelson, Emma Rios, Dan Mora

Lucifer, vale a dire Luci Jenifer Inacio das Neves, è una strega specializzata in furti e altre missioni decisamente particolari. Che si tratti di rubare le ali di un angelo da un night club o di esorcizzare un demone imprigionandolo in un pupazzetto di stoffa, è la migliore nel suo campo. Peccato che finisca inevitabilmente nei guai, come quando viene ricattata da Dietrich, un suo vecchio conoscente (a cui ha sgraffignato un bel po’ di soldi) che la costringe a recuperare un artefatto maledetto all’interno di un cadavere infestato da un mostro letale. Inizia qui una nuova saga urban fantasy con la giusta dose di pulp, personaggi carismatici e trovate memorabili, illustrata con un tratto dinamico da Emma Rios, fumettista spagnola premiata come Best Cover Artist agli Eisner Award 2020 (edizioni Bd, 112 pp, 18 euro).

3. Il giardino di mezzanotte, di Philippa Pearce, Edith

Si prospetta un’estate di solitudine per Tom, spedito a casa degli zii quando il fratello Peter prende il morbillo. Qui deve comunque stare in isolamento, per non rischiare di contagiare nessuno. Così le giornate diventano troppo lunghe, e di notte la pendola che segna le ore non lo fa dormire. Sinché, dopo i 12 rintocchi della mezzanotte, Tom non ne sente 13: il segnale di un’ora fatata che fa comparire un misterioso e assolato giardino sul retro (normalmente spoglio) dell’appartamento. Le notti di Tom si trasformano in spedizioni furtive nel parco che dà su un altro mondo e su un altro tempo, i cui abitanti non possono vedere o sentire il bambino intruso. Nessuno, tranne Hatty: una coetanea che percepisce la sua presenza e che presto diventerà la sua nuova amica. Dal celebre romanzo per l’infanzia di Philippa Pearce, un adattamento a fumetti le cui illustrazioni sono perfette per trasportare anche i lettori, come Tom, in un giardino incantato (Mondadori, 108 pp, 18 euro).

4. Cronache del tempo medio, di Juan Zanotto, Emilio Balcarce

Per la prima volta raccolta in un volume unico in edizione integrale, ritorna una saga di fantascienza post-apocalittica. In un futuro remoto, la Terra è stata devastata dalla Terza guerra mondiale. Da questo incipit classico si scatena un caleidoscopio di personaggi e situazioni originali. Facciamo la conoscenza di Nerone, un supercomputer che, a causa di un virus, si crede la reincarnazione dell’omonimo imperatore romano e accusa l’umanità di aver dato fuoco a Roma, cioè al mondo. A contrapporglisi è Brain, un esperimento malriuscito dell’esercito, in grado di controllare le menti dei sopravvissuti umani colpiti dalle radiazioni post-atomiche. Tra i due si scatena una vera e propria guerra, fatta di mosse, contromosse e colpi di genio, simile a una partita a scacchi. Un classico del fumetto che occupa di buon diritto un posto di rilievo nel ricco filone della fantascienza latinoamericana (001 Edizioni, 280 pp, 24 euro).

5. La magia raccontata da una macchina, di Niger Lapis, Uochi Toki

Un fumetto sperimentale recuperato dal mondo delle autoproduzioni, firmato da Lapis Niger, alias Matteo “Napo” Palma, cantante del duo rap Uochi Toki. Attraverso una serie di tavole in bianco e nero composte da disegni fluidi e organici, scopriamo le origini di un mondo: come il nulla sia diventato materia, energia e infine vita; come siano nati i draghi, esseri di elettricità e potere, e come abbiano insegnato agli esseri umani la magia prima che tra le due razze scoppiasse un’inevitabile guerra. La magia raccontata da una macchina è un insolito ibrido tra epopea mitologica, saga high fantasy e metafora della società moderna. Una commistione che non si limita ai generi narrativi, ma travalica la pagina stampata per far sì che diventi opera transmediale. Tramite un codice Qr è infatti possibile ascoltare la storia narrata dalla voce dell’autore, e accompagnata dalle musiche di Riccardo “Rico” Gamondi, altro componente del duo Uochi Toki (Argolibri, 200 pp, 25 euro).