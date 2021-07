le-nuove-uscite-a-fumetti-della-settimana

L’estate si fa calda con una serie di titoli imperdibili, dall’opera che ha ispirato l’ultimo film di M. Night Shyamalan Old a un’antologia con il meglio della graphic novel italiana coordinata da Giacomo “A Panda piace” Bevilacqua

L’estate avanza con una serie di uscite a fumetti davvero calde. Si comincia da una biografia all’insegna della scienza e del femminismo ante-litteram, per arrivare all’inquietante graphic novel che ha ispirato il nuovo film di M. Night Shyamalan. Ma sugli scaffali c’è spazio anche per la nuova antologia coordinata da Giacomo Bevilacqua, per un thriller poliziesco da leggere tutto d’un fiato e per un appuntamento speciale con due grandi eroi Bonelli.

1. A mani nude, di Leïla Slimani, Clément Oubrerie

Nella Parigi della Belle Époque, la giovane Suzanne Noël si sposa felicemente con il gentile Henry Pertat, medico in rapida ascesa. Ma lei non vuole restare chiusa in casa a fare la mogliettina. Provocata dai commenti maschilisti dei colleghi di Henry, decide di riprendere gli studi e laurearsi in medicina. Libera e indipendente, Suzanne si dimostra un vero talento e, dopo un apprendistato con il Dottor Morestin, diviene una pioniera della chirurgia plastica: una disciplina nascente, esercitata in primo luogo per restituire la bellezza e la dignità a uomini e donne sfigurate da ferite e incidenti, e poi per rimediare ai terribili danni causati da bombe e proiettili ai veterani della Prima guerra mondiale. Però, la vita privata di Suzanne non è altrettanto semplice, tra amanti, pregiudizi e una maternità vissuta come una catena. Una biografia a fumetti dallo spirito femminista, scritta dalla vincitrice del Premio Goncourt Leïla Slimani e illustrata con tratto affascinante da Clément Oubrerie, Premio miglior opera prima al Festival di Angoulême nel 2006 (edizioni Oblomov, 104 pp, 19 euro).

2. Identiche diversità, di Giacomo Keison Bevilacqua, AA. VV.

Un’antologia diretta, leggera, coordinata e voluta da Giacomo Keison Bevilacqua, creatore dell’amatissimo A Panda piace e sempre più valido esponente del fumetto italiano. Dieci autori, selezionati tra gli amici e colleghi di Bevilacqua che hanno saputo usare la rete come trampolino di lancio o modo per comunicare con i lettori, per 10 storie che raccontano stati d’animo, sensazioni e modi di essere. A cominciare dall’ansia di Bevilacqua, spiegata attraverso il suo doppio pandino, una sensazione che monta ogni volta che l’autore sente di doversi mettere a nudo sulla pagina svelando ciò che sente, si arriva alla pigrizia, alla rabbia, alla gioia. Emozioni diverse, espresse da ognuno di noi in modo unico, che però al tempo stesso ci accomunano e ci rendono tutti identici nella nostra diversità. Le altre storie sono di Average Girl, Paola Barbato e Matteo Bussola, Bibi, Dado, Daw, Fiorinello, Fran, Sio, Simple & Madama, Zemelo (Feltrinelli Comics, 144 pp, 16 euro).

3. Castello di sabbia, di Pierre Oscar Lévy e Frederik Peeters

Ha ispirato Old, il nuovo film del regista M. Night Shyamalan (nelle sale dal 21 luglio). Una serie di famiglie si incontra su una spiaggia isolata. Tra dune, cespugli e scogli si sistemano nonni, genitori e bambini, cercando un po’ di riparo e frescura. C’è anche un ragazzo nero che continua a perdere sangue dal naso e che è testimone, silenzioso, di un’infilata di avvenimenti via via più inspiegabili. Il tempo sembra confondersi sulla spiaggia, intrecciandosi su se stesso; nell’arco di poche ore i genitori invecchiano, i bambini crescono e diventano adulti. Sotto la natura e il sole impietoso, qual è il segreto della spiaggia? E quale destino attende gli individui che il fato ha riunito? Una storia dai toni esistenziali a metà strada tra il realismo magico di Dino Buzzati e le atmosfere dei migliori episodi de Ai confini della realtà, destinata a restare impressa nell’immaginario di chi la scopre per la prima volta (edizioni Coconino Press, 112 pp, 18 euro).

4. Blacking out, di Chip Mosher e Peter Krause

Conrad è un ex-agente di polizia di Edendale, in California, cacciato con disonore perché beveva in servizio. Ora sta faticosamente cercando di ricostruirsi una vita come reporter investigativo, anche grazie all’incontro con la bella Anita. Il caso che potrebbe segnare la svolta, per lui, è quello di Karen Littleton, trovata morta in un fosso dopo un incendio che ha devastato le campagne. Il principale indiziato è il padre, violento e abusivo, che per di più girava con una tanica di benzina in auto. Prove schiaccianti, anche perché tutti gli altri potenziali colpevoli hanno un alibi. Però Conrad è convinto che non sia lui il colpevole, e ricorrerà a qualsiasi mezzo per indagare sull’omicidio. La chiave di volta? Potrebbe essere un crocifisso d’oro che la ragazza defunta portava al collo, e che è misteriosamente scomparso. Un thriller poliziesco cupo e afoso, nella migliore tradizione di True Detective, narrato dalla prospettiva di Conrad, che parte dalla fine per ricostruire una vicenda che riserverà più di un colpo di scena (Star Comics, 56 pp, 13,90 euro).

5. Speciale Dragonero. Il viaggio degli eroi, di Luca Enoch, Gianluca Gregorini

Zagor, lo Spirito con la Scure, uno dei più longevi eroi Bonelliani, compie 60 anni. Per l’occasione, e per mantenersi giovane, l’arzillo sessantenne decide di partire per una vacanza a Erondàr, il mondo fantastico in cui Ian Aranill, Dragonero, vive le proprie avventure. I due si erano già incontrati durante l’Avventura a Drakwood, quando un mago malvagio aveva aperto un portale tra i due universi; lì era nata una salda amicizia che verrà richiamata in causa nel nuovo albo speciale dell’estate 2021. Il contatto tra i due mondi potrebbe avere, infatti, rotto un delicato equilibrio. Zagor e Dragonero dovranno indagare sulle conseguenze inaspettate di un antico male. Interamente a colori, Speciale Dragonero vede il ritorno di Gianluigi Gregorini, un disegnatore da tempo assente dalla serie. Una lettura imperdibile per i fan di uno o di entrambi gli eroi (edizioni Bonelli, 128 pp, 7,90 euro).