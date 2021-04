le-nuove-uscite-a-fumetti-della-settimana

I grandi maestri del fumetto italiano e internazionale attendono i lettori in libreria, fumetteria e negozi online, per condurli verso terre e tempi lontani

Una settimana di grandi maestri del fumetto e grandi opere attende gli appassionati in libreria, fumetteria e store online. Tra le novità della settimana ci sono cinque volumi per scoprire tempi e luoghi lontani, trasportati dalle penne, dalle matite e dai pennelli delle grandi firme italiane e internazionali.

1. Pelle d’uomo, di Hubert, Zanzim

Bianca è una dama di buona famiglia, in una città medioevale affollata di frati, nobili e garzoni. Deve sposare Giovanni, un uomo che non conosce, ma che garantirà ricchezza e prosperità alla sua famiglia. Prima del matrimonio, Bianca si reca in visita dalla sua madrina, che le rivela un segreto: è in possesso di una magica pelle d’uomo che consente a qualsiasi ragazza la indossi di sperimentare tutte le sensazioni e tutti i privilegi sociali riservati ai maschi.

La pelle è tramandata di generazione in generazione alle figlie femmine, perché possano, così mascherate, esplorare il mondo degli uomini. Ora è il turno di Bianca che, incuriosita, non resiste alla tentazione: nei panni dell’alter ego Lorenzo, scoprirà cosa vuol dire essere un ragazzo in una società patriarcale, in cui le donne sono viste come oggetto di baratto attraverso il matrimonio; e imparerà a conoscere Giovanni, il suo futuro marito. Ma l’amore, spesso, segue vie inaspettate.

Arriva in Italia una graphic novel pluripremiata in Francia, vincitrice di riconoscimenti prestigiosi quali il Grand prix rtl 2020, il Prix Wolinski de la bd du point 2020, il Fauve des Lycéens 2021 del Festival d’Angouême e il Grand prix de la critique Acbd 2021 (Bao Publishing, 160 pp, 20 euro).

2. L’integrale, di Jean-Patrick Manchette, Jacques Tardi

Jean-Patrick Manchette è stato uno dei maestri del noir contemporaneo, autore di molti romanzi che hanno contribuito a definire il genere. Jacques Tardi è uno dei grandi nomi del fumetto francese, autore delle Straordinarie avventure di Adèle Blanc-Sec, e vincitore del Grand Prix de la ville d’Angoulême e di due Eisner Award.

L’incontro tra i due ha regalato agli appassionati delle vere e proprie perle della bande dessinée noir, come Griffu, racconto nato dalla collaborazione tra le due firme, e Piccolo blues, Posizione di tiro e Pazza da uccidere, adattamenti a fumetto postumi realizzati da Tardi dopo la morte di Manchette.

Per la prima volta, tutte i racconti a fumetti firmati da Manchette e Tardi sono raccolti in un volume unico e integrale, l’ideale per chi voglia immergersi nelle tavole in bianco e nero che illustrano il mondo marcio, corrotto, anarchico, ma non privo di senso dell’umorismo del duo creativo (edizioni Oblomov, 360 pp, 40 euro)

3. Taipi, di Herman Melville, Matteo Guarnaccia

In Taipi si incontrano due visioni fuori dagli schemi. La prima è quella del romanzo originario di Herman Melville, un’opera prima, antecedente alla fama acquisita grazie a Moby Dick, di cui però anticipa le atmosfere e i temi. La seconda è la rappresentazione underground e naif di Matteo Guarnaccia, nome noto nella controcultura italiana e internazionale, artista, storico del costume e critico d’arte.

L’opera racconta le vicende vissute dallo stesso Melville dopo aver disertato dalla baleniera Dolly, insieme al compagno marinaio Toby, e aver trovato rifugio nelle Isole Marchesi nell’Oceano Pacifico. Qui i due vivranno alcuni mesi nascosti tra gli indigeni Taipi, ritenuti cannibali, imparando a conoscerne usanze, credenze e modi di vivere.

Se nell’opera di Melville si trovano tracce del mito del buon selvaggio ma vengono anche messi in dubbio i criteri di superiorità con cui il mondo europeo giudicava le popolazioni indigene, la trasposizione di Guarnaccia unisce alla narrazione originale uno stile unico, dai tratti underground privi però dello spirito grottesco che tipicamente anima il genere, e che anzi conferiscono vitalità alla natura del Pacifico e alla caratterizzazione dei Taipi (edizioni ComicOut, 80 pp, 15,90 euro).

4. Marchiato dal diavolo, di Sergio Tisselli, François Corteggiani

Mentre infuria una bufera di neve, un uomo, braccato da spietati inseguitori, barcolla sino a dove una donna si è accampata con i propri cani.

Le loro tracce insanguinate si incroceranno con quelle del sergente Kenneth Keller, incaricato di arrestare un gesuita ribelle ma anche, in via non ufficiale, di ritrovare Tcholena, una giovane donna della nazione indiana dei Mètis. La ragazza è partita per andare a trovare la tribù della madre, ma non è mai giunta a destinazione.

Le atmosfere del west, dell’America selvaggia e innevata, degli uomini duri e spietati e degli indiani che chiamavano casa quelle terre, rivivono nelle tavole dipinte da Sergio Tisselli, maestro delle illustrazioni ammirato e stimato dai grandi del fumetto italiano come Magnus. Una graphic novel pubblicata per la prima volta in Italia in occasione del primo anniversario della sua prematura scomparsa (edizioni Npe, 56 pp, 16,90 euro).

5. Auf Wiedersehen, Pulcinella!, di Luigi Formola, Antonio Caputo

Non è facile emigrare, trasferirsi con tutta la famiglia ad Offenbach, vicino a Francoforte, crescere due figli con un marito che lavora fino a tardi, rovinarsi le mani e la schiena facendo le pulizie ogni giorno in un locale.

Questa è la vita di Teresa che, negli anni ’70, lascia il calore e l’accoglienza di Napoli per il freddo della Germania, portando con sé un bagaglio di ricordi e un pupazzo di Pulcinella. Certo, non è facile neanche essere figli di emigranti, quando gli altri bambini prendono in giro l’accento, i vestiti, il lavoro dei genitori.

Una graphic novel del genere slice of life, che racconta la vita di una famiglia italiana di emigranti che, come tante, fa i conti con le difficoltà economiche, la fatica quotidiana, tra malinconia per il passato e speranza per un futuro migliore (edizioni Shockdom, 128 pp, 18 euro).