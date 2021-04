le-nuove-uscite-a-fumetti-della-settimana

Bambini, adolescenti e adulti. C’è qualcosa per gli appassionati di manga comic di ogni età tra le ultime uscite in edicola, libreria e negozi online

Supereroi, zombie, adolescenti e musicisti astronauti. Il cast messo in gioco dalle novità a fumetti uscite questa settimana in libreria, edicola e store online è più variegato che mai.

Con un ospite d’eccezione dal mondo dei videogiochi, l’arrivo di una saga fantascientifica distopica a ritmo di musica, un manga di zombie e teenager e un supereroe italiano scatenato contro i fascisti. Cosa chiedere di più?

1. Batman/Fortnite: punto zero, di Christos Gage, Donald Mustard, AA. VV.

I mondi dei fumetti e dei videogiochi sono sempre stati adiacenti, e la Dc Comics non è nuova nel vedere utilizzare con successo le proprie icone supereroistiche all’interno di titoli di successo come Injustice, Mortal Kombat vs Dc Universe o nella serie nata con Batman: Arkham Asylum. Questa volta il passaggio è inverso ed è il mondo dei comics a essere invaso dall’universo dei gamer – anzi, da un videogioco in particolare.

Così il povero Batman si ritrova risucchiato da un’anomalia comparsa a Gotham City all’interno dell’isola di Fortnite, uno degli “sparatutto pop” di maggior successo degli ultimi anni, un battle royal (competizione tutti contro tutti in cui può esserci un solo vincitore sopravvissuto) che mischia con sapienza sparatorie, costruzioni e personaggi improbabili (inclusi Capitan America e gli Avengers).

Batman dovrà usare tutti i propri gadget e le proprie capacità deduttive per risolvere il mistero che si nasconde dietro l’isola e la verità del misterioso “punto zero”. Inizia così una miniserie in sei numeri in cui ogni albo conterrà un codice per riscattare contenuti speciali nel videogioco, tutti a tema Batman ovviamente (Panini Comics, 32 pp, 3 euro).

2. The Prism vol. 1. Burn, di Matteo De Longis

La musica salverà il mondo, letteralmente. Una mostruosa ombra serpeggia sugli oceani della Terra, portando catastrofi e devastazione. Lo Smoke On The Water (qualcuno ricorda i Deep Purple?) è una forma micidiale di inquinamento acustico che minaccia di porre fine alla società come la conosciamo.

La megacorporation Plexi ha un piano tanto folle quanto ambizioso. Inviare nello spazio una band composta dai migliori musicisti del pianeta, ciascuno caratterizzato da un proprio stile e una propria personalità, per catturare il sound del cosmo e usarlo per sconfiggere la minaccia strisciante.

Da questa premessa che in altre mani sarebbe presto scivolata in parodia o in action-fantasy-alternativo (come ad esempio accadeva in MurderFalcon di Daniel Warren Johnson, dove il sound metal veniva usato per contrastare dei Kaiju giganti), Matteo De Longis trae una saga fantascientifica dai sapori distopici e dai toni anime, in cui per la prima volta si occupa di testi, matite e colori. The Prism – Burn! è il primo volume di sette (Bao Publishing, 184 pp, 21 euro).

3. Pugnali neri, di TAMassociati (R. Pantaleo, M. Gerardi, M. Spallino)

In una Roma fascista e in bianco e nero, il professore Leone Valenti sta per essere aggredito dalle camice nere. La sua colpa evidente a tutti: non aver firmato il giuramento di fedeltà al regime. Ma il professore nasconde anche altre attività sovversive, come l’essere a capo di un’organizzazione clandestina che dà assistenza ai perseguitati dal fascismo.

Fortunatamente per il professore, quella notte viene salvato da Ettore, un ragazzo gitano dall’incredibile prodezza atletica. Inizia un’amicizia tra l’intellettuale partigiano (il cui unico figlio è morto in Abissinia) e l’orfano cresciuto in un circo, che a sua volta potrebbe nascondere ben più di un segreto.

Chi si cela, infatti, dietro la maschera di Aenigma, l’uomo mascherato che sta dando del filo da torcere ai fascisti, l’unico in grado di opporsi alla sinistra brigata segreta dei Pugnali Neri? Un personaggio poco “super” ma molto “eroe” è il protagonista della nuova graphic novel che ricorda a tutti l’importanza della resistenza al fascismo (BeccoGiallo, 336 pp, 20 euro).

4. Zombie 100. Cento cose da fare prima di non-morire, di Haro Aso, Kotaro Takata

Com’è la vita dopo un’apocalisse zombie? Mica male, per il giovane Akira. Prima che i non morti conquistassero il mondo era sfruttato dall’azienda per cui lavorava, non aveva qualità o talenti particolari, era privo di entusiasmo ed era pure senza ragazza.

L’unico passatempo in grado di distrarlo da un’esistenza grigia e squallida era guardare ossessivamente film di zombie, compilando una lista di “100 cose da fare prima di diventare un non morto“. Quando una mattina si sveglia per trovare Tokyo brulicante di cadaveri ambulanti, è un sogno che diventa realtà. E un’ottima occasione per iniziare a spuntare la lista dei desideri.

Il primo numero di un divertente manga che esordisce al motto di “preferirei essere divorato da uno zombie che non dirle che l’amo” (J-Pop, 192 pp, 5,90 euro).

5. Le parole possono tutto, di Silvia Vecchini, Sualzo

Le parole possono tutto, se si riesce ad utilizzarle. Ma non per tutti è facile. Prendiamo Sara, a cui sono successe davvero troppe cose nell’ultimo anno. Un incidente, il divorzio dei genitori, un litigio forse insanabile con la sua migliore amica. E ora Sara non trova più parole, non riesce più ad attingere al loro potere.

Finché non incontra il signor T, un anziano fissato con l’alfabeto ebraico e le vecchie storie. Forse un vecchio pazzo, forse un mentore inaspettato giunto nella vita di Sara al momento giusto. Le lettere misteriose che la ragazza inizia ad apprendere risvegliano qualcosa in lei e, a poco a poco, tornano le parole giuste per vivere, per riscoprire l’amicizia, per amare.

La nuova opera di Silvia Vecchini e Antonio “Sualzo” Vincenti, coppia di autori di libri per ragazzi pubblicati in tutto il mondo, dal Giappone agli Stati Uniti (Il castoro, 240 pp, 15,50 euro).