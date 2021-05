le-nuove-uscite-a-fumetti-della-settimana

Viaggiare in una terra preistorica, in un’Italia sommersa, in uno spazio alieno, in una dimensione gattosa, in un futuro remoto. È possibile, immergendosi nella lettura delle migliori graphic novel appena arrivate in libreria e fumetteria

Un affascinante viaggio tra le pieghe di un mondo preistorico. Un’odissea spaziale alla ricerca di divinità aliene. Un pellegrinaggio dolceamaro in un Italia sommersa dalle acque. Una sortita in un mondo fantastico alla ricerca di un gatto-kaiju. Un ritorno al futuro da un eroe del passato.

Sono le destinazioni in cui ci portano i migliori fumetti e graphic novel usciti questa settimana in libreria, fumetteria e nei negozi online.

1. Penss e le pieghe del mondo, di Jérémie Moreau

In un tempo primordiale, Penss non trova il proprio posto nella tribù cui appartiene. Mentre gli altri uomini si procacciano il cibo cacciando, il giovane cavernicolo si distrae osservando la cruda bellezza della natura sconfinata che lo circonda.

Ma il mondo, non ancora domato dalla mano dell’uomo, è un luogo pericoloso e crudele per i sognatori. Ben presto Penss, abbandonato dalla tribù, solo, incapace di uccidere, dovrà fare i conti con la realtà. Tuttavia, sarà proprio la sua capacità di scrutare i segreti che si nascondono tra le pieghe del mondo che gli permetterà di ideare un nuovo modo di vivere.

Dopo La saga di Grimr, miglior libro al Festival di Angoulême, e La scimmia di Hatrlepool, vincitore del premio Gran Guinigi 2016 a Lucca Comics & Games, Jérémie Moreau ci porta in un nuovo affascinante viaggio attraverso panorami estremi e selvaggi, al fianco di un protagonista che, ancora una volta, vive ai margini della società, in sintonia con la natura più che con l’uomo. In un’edizione lussuosa che rende giustizia all’opera originale (edizioni Tunué, 232 pp, 27 euro).

2. Troppo facile amarti in vacanza, di Giacomo Keison Bevilacqua

È l’Italia la vera protagonista della nuova opera di Giacomo Keison Bevilacqua, l’autore della celebre striscia A panda piace, che torna a firmare una graphic novel a cinque anni di distanza da Il suono del mondo a memoria. Un’Italia sommersa dall’acqua, postapocalittica, distopica, ma ancora sin troppo riconoscibile.

In un Paese devastato eppure egocentrico, i cui cittadini sono nel migliore dei casi rassegnati e nel peggiore carichi di odio e rancore, Linda B. non ne può più. Zaino in spalla, il fedele cane Follia al guinzaglio, parte da Roma per intraprendere un viaggio verso Nord, verso un confine che separa l’Italia dal resto del mondo, forse diverso, forse migliore.

Il pellegrinaggio di Linda si snoda attraverso strade e paesi invasi dalla vegetazione e dall’acqua, attraverso una serie di incontri che raccontano la storia del futuro prossimo in cui è ambientata l’opera. E che sveleranno se vi sia ancora del buono nella società, se sia possibile sperare di migliorare il mondo, o se la sola opzione sia la fuga (Bao Publishing, 240 pp, 21 euro).

3. Li troviamo solo quando sono morti & Seven Secrets, di Al Ewing, Simone Di Meo, Tom Taylor, Daniele Di Nicuolo

Bundle speciale per due bestseller in arrivo dagli Stati Uniti e illustrati da artisti italiani. Una doppia delizia per gli appassionati di weird fiction, con i primi volumi delle serie scritte da Al Ewing (lo sceneggiatore che ha riportato l’horror in casa Marvel con Immortal Hulk) e da Tom Taylor (specialista di anti-eroi con Injustice e Suicide Squad).

In Li troviamo solo quando siamo morti, l’astronave Vihaan viaggia nel cosmo per saccheggiare i cadaveri di divinità morte da eoni. Ma il capitano Malik ha una sua ossessione che lo spingerà sino ai confini più oscuri del cosmo: essere il primo a incontrare uno degli antichi dei ancora vivo.

In Seven Secrets, un antico Ordine è votato alla protezione di sette segreti troppo sconvolgenti per poter essere rivelati all’umanità. Quando un antico nemico attacca la fortezza dell’Ordine, la recluta Caspar dovrà imbarcarsi in un pericoloso viaggio alla scoperta della verità celata.

Il bundle con i due numeri 1 è già disponibile in fumetteria con due cartoline esclusive autografate (edizioni Bd, rispettivamente 144 e 160 pp, 30 euro in tutto), mentre i volumi saranno disponibili anche singolarmente a partire dal 19 maggio.

4. Il gatto, il kaiju e il cavaliere, di Dado

Chi ama i gatti lo sa bene: a volte spariscono nel nulla, per ritornare (si spera) spelacchiati e dimagriti o lustri e ben pasciuti dopo qualche giorno. Dove vanno e cosa fanno i nostri amici felini in quelle occasioni?

Lo scopre Camilla, quando il suo gattone Godzilla (vecchiotto e pacifico nonostante il nome) si dilegua nella notte dopo una serata trascorsa acciambellato al fianco della padrona, ascoltando la fiaba del Cavaliere errante. La bambina, disperata, si mette subito alla ricerca del fedele felino, scoprendo una magica gattaiola dimensionale che conduce a un altro mondo, pieno di dune, ruderi, mostri e soprattutto tantissimi gatti.

Per fortuna che arriva il Cavaliere errante, quello della fiaba, a fare da guardiano silenzioso a Camilla, accompagnandola alla ricerca di Godzilla in un viaggio divertente e fatato. Una fiaba adatta anche ai lettori più piccoli, che richiama le opere di Hayao Miyazaki sin dalla copertina (Feltrinelli Comics, 128 pp, 16 euro).

5. X-O Manowar. Libro 1, di Dennis Hopeless, Emilio Laiso

No, l’omonimo gruppo metal non c’entra nulla, con buona pace dei fan. Parliamo invece di un personaggio storico della Valiant Comics, creato negli anni ’90 da Jim Shooter e Steve Englehart, superstar dei comics made in the Usa, e ora pronto a tornare in una nuova veste e in una nuova serie dedicata.

Aric era un nobile principe visigoto del quinto secolo dopo Cristo. Rapito dalla razza aliena nota come “la Vigna”, era riuscito a fuggire legandosi in un rapporto simbiotico all’armatura senziente nota come Shanhara, divenendo la più potente e letale arma di tutto l’universo.

Oggi, una nuova minaccia ha preso di mira la Terra, e X-O Manowar potrebbe essere l’ultima speranza per il nostro pianeta. Ma i tempi sono cambiati, e forse un eroe del passato non è più adatto ad ergersi come paladino dell’umanità. Un esordio moderno per un classico action hero degli anni ’90, in quello che potrebbe essere considerato a tutti gli effetti un soft reboot (Star Comics, 96 pp, 8,90 euro).