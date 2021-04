le-nuove-videocamere-jabra-per-lo-smart-working

Ufficiali la webcam PanaCast 20 che arriva fino al 4k con hdr e la barra video PanaCast 50 con funzioni e effetti professionali

(Foto: Jabra)

Jabra ha presentato due videocamere intelligenti pensate per la nuova quotidianità lavorativa ai tempi del Covid-19 con la barra video Jabra PanaCast 50 e il modello personale PanaCast 20 progettati per le necessità dello smart working dalle video riunioni, alle partecipazioni a conferenze oppure a colloqui di lavoro virtuali. Jabra ha puntato su un’alta qualità video e audio così come su una serie di funzioni dedicate, che sfruttano anche l’intelligenza artificiale.

Secondo i dati diffusi da Jabra (in collaborazione con la società di analisi Kantar), l’utilizzo di attrezzatura video per professionisti è passata dal 66% del pre-Covid-19 all’attuale 86%, come dimostrato anche dai software sviluppati per sfruttare le fotocamere reflex e mirrorless come webcam di alta qualità oppure dalla speciale videocamera del nuovo iPad Pro con chip M1. Anche il mercato dei prodotti dedicati è in forte crescita e infatti Jabra mette sul piatto due soluzioni.

Jabra PanaCast 50

(Foto: Jabra)

La barra Jabra PanaCast 50 funge da operatore video e anche da cabina di regia durante le riunioni ottimizzando il flusso video e audio, così come direzionando le inquadrature su chi parla attraverso la funzione Virtual Director che sfrutta l’intelligenza artificiale. A bordo ci sono tre videocamere da 13 megapixel che coprono un campo visivo di 180 gradi in 4k panoramico, nove processori Edge e due Edge A, otto microfoni con beamforming e eliminazione dei rumori, due tweeter e due woofer.

Tra le funzioni ci sono quelle che permettono per esempio di zoomare anche su utenti lontani oppure fornire due flussi video contemporaneamente o ancora condividere la lavagna. Molto utile la possibilità di contare i partecipanti in una stanza per un migliore rispetto del distanziamento e capienza massima.

Jabra PanaCast 50 sarà disponibile dal 15 giugno nei colori nero e grigio al prezzo di 1065 euro iva esclusa.

Jabra PanaCast 20

(Foto: Jabra)

Anche la videocamera compatta Jabra PanaCast 20 sfrutta l’intelligenza artificiale con funzioni avanzate gestite direttamente dal dispositivo senza invio di dati da elaborare sul cloud. Offre video 4k ultra hd, hdr, zoom intelligente che inquadra sempre correttamente l’utente principale e correzione automatica dell’illuminazione. Inoltre, c’è un copri-obiettivo incorporato per maggiore privacy quando non in uso.

Jabra PanaCast 20 sarà disponibile dal 1 agosto nel colore nero a 267 euro iva esclusa.