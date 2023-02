le-pizzonte-di-benedetta,-le-frittelle-salate-abruzzesi-pronte-in-5-minuti.-buonissime-per-una-merenda-golosa

Le pizzonte sono delle frittelle salate di origine abruzzesi, soffici e leggere nonostante la frittura. Il loro nome, nel gergo della città di Teramo, vuol dire ‘pizza unta’. Infatti vengono cotte mediante frittura con l’utilizzo di olio di riso per friggere. Sono ottime come aperitivo per imbandire le vostre tavole. Le frittelle preferibilmente vengono servite […]

