le-preparazioni-rapide-possono-anche-essere-buone-e-sane,-5-libri-per-non-finire-a-mangiare-schifezze-di-corsa

Niente come l’estate, che mette a disposizione un tripudio di alimenti freschi, leggeri, ricchi di vitamine, dovrebbe invogliare a mangiare in modo salutare. Ma cucinare le verdure richiede tempo, capacità e motivazione. E proprio avere i minuti contati o la scarsa fiducia nelle proprie capacità di realizzare piatti più che semplici porta molti a mettere in tavola le solite cose, con buona pace di gusto, salute e piacere di cucinare.

Mangia bene, lavora meglio

Mangia bene, lavora meglio, Myriam Sabolla, Cairo Editore

È questa la sfida raccolta con Mangia bene, lavora meglio (Cairo Editore) da Myriam Sabolla, cuoca diplomata alla Joia Academy, la più importante scuola di cucina vegetariana in Italia. Un ricettario “inclusivo” che non punta alla performance ma alla gratificazione di chi sta ai fornelli e di chi mangia.

Ricette in equilibrio

Ricette in equilibrio. Strategie alimentari del nutrizionista per negati in cucina, Iader Fabbri, Mondadori Electa

Il sottotitolo del libro Ricette in equilibrio (Mondadori) di Iader Fabbri è “Stategie alimentari del nutrizionista per negati in cucina”. L’autore, ex atleta e biologo nutrizionista, si pone l’obbiettivo di aiutare anche chi non ha tempo, voglia e capacità di non sacrificare il proprio benessere a tavola, consigliando gli abbinamenti migliori per consiliare il massimo benessere psicofisico con lo stile di vita.

Vasocottura Leggera

Vasocottura leggera di Rosella Errante

Cucinare nei barattoli di vetro? Ebbene sì. In Vasocottura leggera (Gribaudo), Rossella Errante apre le porte a ricette sane e gustose da fare al microonde in pochi minuti. Conciliando le necessità di velocità, la voglia di stare leggeri in estate con il piacere di magiare bene. La tecnica è innovativa e ha già raccolto 80.000 follower entusiasti su Facebook, qui oltre 70 ricette da provare subito.

Uno cookbook Fuori orario

Uno Cookbook: Fuori Orario

Ricette 100% veg per: la colazione, il brunch, la merenda, lo spuntino di mezzanotte

Manuel Marcuccio

Sono tutte ricette 100% vegetariane quelle di Uno Cookbook Fuori orario (EiFIS editore) ma sono soprattutto ricette gustose per momenti lontani dai pasti tradizionali. Dal brunch, all’aperitivo, alla colazione o lo spuntino di mezzanotte. Momenti in cui è facile cedere alle “schifezze” ma perché rinunciare a mangiare bene, in modo sostenibile, gustoso ma senza rompersi la testa con ricette complesse?

Mai dire dieta

Mai dire dieta di Cooper, Sorrentino, Cibello, Elijah Sunshine

Jill Cooper è una delle trainer più note, il Dottor Sasha Sorrentino è il nutrizionista A.C. Monza Calcio, Veronica Cibello è la figlia di Cooper e paziente di Sorrentino. Tutti e tre hanno unito le forze per creare Mai dire dieta. Il dimagrimento morfologico (Elijah Sunshine), un libro che vuole essere un aiuto per vivere meglio il rapporto con il cibo, «Ogni corpo è diverso: bisogna capire come ragiona, in che fascia di età si trova, come alcuni alimenti interagiscono con i propri geni».

