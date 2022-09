Le previsioni di Barbanera del 1 ottobre: inizio mese spettacolare. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – La fortuna è lungo la vostra strada, grazie al trigono della Luna con papà Giove. Potete permettervi uno strappo alla regola e spendere un po’ di più.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Prendete ogni accadimento del mondo con la giusta filosofia, senza farvi assalire da emozioni negative di sorta. Tanto a che servirebbero?

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – L’opposizione lunare vi mette di fronte alla risolutezza del partner, nello scegliere un colore per l’arredamento che a voi proprio non piace.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – La stanchezza potrebbe farsi sentire più del dovuto, ma l’arrivo del fine settimana vi toglierà subito dall’impasse donandovi tempo libero.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Se l’entusiasmo ritorna in un baleno, ringraziate la Luna nel saggio Sagittario. Unite l’utile al dilettevole, e i risultati saranno sbalorditivi.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – La disarmonia lunare consiglia di non allentare la presa, o potreste ritrovarvi senza nulla in mano. Correggete il tiro, se non avete fatto centro.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Se nella coppia c’è stata qualche baruffa, approfittate della complicità fra il Sole e la bianca Signora, per fare pace e ristabilire un dialogo appassionato.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – L’Astro notturno vi lascia per proseguire la sua corsa. Potreste avvertire un affievolimento delle energie, dopo l’intensità dei giorni appena trascorsi.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – I vostri ideali saranno ancora più elevati, grazie all’arrivo della Luna in consonanza con il Sole e con Venere. Accontentarvi… impossibile!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Le sorprese per oggi forse non saranno molte, né positive né negative. Meglio così, perché potrete trovare anche un po’ di tempo per rilassarvi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Il sestile lunare vi spinge a cercare di migliorare in ogni campo e a non accontentarvi di un risultato mediocre. Volete solo il meglio!

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Va bene la schiettezza, ma se esagerate, rischiate di offendere qualcuno e di dover poi correre ai ripari. La quadratura della Luna vi consiglia moderazione!

