Le previsioni di Barbanera del 30 settembre: venerdì positivo, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Non date nulla per scontato, in un rapporto a cui tenete molto. Non dormite sugli allori, potreste ritrovarvi poi con un pugno di mosche in mano.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Attenti alle scelte eccentriche in cui potreste incappare, per via dell’opposizione lunare a Urano. Seguite il consiglio spassionato di un amico.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Dover lavorare fino a tardi non vi entusiasma, tuttavia pensate positivo. Con i vostri colleghi, evitate di essere troppo critici e disfattisti.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – L’energia intrigante apportata dalla Luna in Scorpione vi permette di condurre il gioco in base alle vostre regole. Non abusatene, però!

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Se non avete riposato bene per colpa della quadratura dell’Astro notturno, è inutile pretendere un rendimento eccellente, nemmeno da voi… Leoni.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Dovendo esporre una relazione o un resoconto di una certa importanza, le parole vi verranno con grande spontaneità, grazie al sestile lunare con Mercurio.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Con il gradito arrivo di Venere, le vostre scelte saranno sempre più raffinate. L’aspetto esteriore è comunque un buon biglietto da visita.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Giornata molto intensa per quelli del vostro segno, ma avete a disposizione molte risorse su cui poter contare. Aiuti inaspettati, ma desiderati.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Cooperare in questo periodo vi riuscirà particolarmente facile, soprattutto se il progetto è vostro e siete voi a tenere testa alla compagnia.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Dovete avere ben chiari in mente i vostri obiettivi principali, questo vi consiglia la Luna in sestile con Plutone. E li raggiungerete in breve!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Gli impegni e gli appuntamenti forse sono troppi e, complice anche la disarmonia lunare con Saturno, rischiate di doverne saltare qualcuno.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Dovendo ritinteggiare casa, la bianca Signora in trigono a Nettuno vi consiglia di usare molta fantasia. Colori vivaci nel soggiorno, tenui in camera.

