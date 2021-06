le-prime-foto-e-la-data-di-debutto-della-terza-stagione-di-sex-education

La serie Netflix continua a esplorare una generazione di ragazzi alle prese con sesso occasionale, femminismo e non-binarismo. In arrivo il 17 settembre

Fin dal debutto nel gennaio 2019, la serie Sex Education si è imposta come fenomeno di culto, grazie al trattamento disinibito delle tematiche sessuali e alla rappresentazione tanto realistica quanto ironica dei problemi degli adolescenti. La terza stagione – molto attesa – arriverà in streaming il 17 settembre. E non mancheranno di certo sorprese e turbamenti nella vita dei protagonisti: Otis (Asa Butterfield), per esempio, si lancia nel sesso occasionale; Eric (Ncuti Gatwa) e Adam (Connor Swindlls) ufficializzano la loro relazione; Jean (Gillian Anderson) sta per avere un bambino.

Nel frattempo la nuova preside della scuola Hope (interpretata da Jemima Kirke) cerca di ripristinare gli standard di eccellenza della Moordale, che prevedono anche l’introduzione delle uniformi per tutti. Inoltre, Aimee (Aimee Lou Wood) scopre il femminismo e Jackson (Kedar Williams-Stirling) si prende una cotta. Tra le new entry del cast anche Jason Isaacs (Star Trek: Discovery, The Oa) nei panni del fratello del padre di Adam, Peter Groff; l’artista Dua Saleh in quelli di Cal, studente non-binary; infine Indra Ové nel ruolo di Anna, madre adottiva della sorellina di Maeve (Emma Mackey), Elsie.

A regalarci un ulteriore assaggio dei nuovi episodi di Sex Education e delle atmosfere della terza stagione sono le polaroid scattate dietro le quinte da Tanya Reynolds, la giovane attrice che nella serie interpreta la stravagante e disinibita Lily. Le trovate nella gallery qui sopra.