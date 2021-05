Le prime immagini di The Eternals e le novità della fase 4 dei Marvel Studios

Oltre ad Angelina Jolie e gli altri protagonisti celestiali in azione, vediamo anche i titoli dei sequel di Black Panther e Captain Marvel, accanto alle date d’uscita di Ant-Man 3, Guardiani della galassia 3 e un indizio su un altro atteso reboot

Quello che in apparenza poteva sembrare un video celebrativo di oltre dieci anni di film del Marvel Cinematic Universe, con la voce di Stan Lee a ricordarci che queste sono storie di fratellanza, sorellanza e umanità, si rivela presto una sequenza di attesissime novità per quanto riguarda l’espansione cinematografica della Casa delle meraviglie. Dopo i momenti più epici culminati in Avengers: Endgame, infatti, si passano in rassegna i titoli che invece animeranno la cosiddetta fase 4 di questo universo filmico, a partire dalle immagini inedite delle pellicole che vedremo quest’anno, a partire da Black Widow, con Scarlett Johansson che torna a vestire i panni di Natasha Romanoff per chiudere un conto del proprio passato, e Shang-Chi col primo supereroe di origini asiatiche. Ma dopo questi film, in uscita a luglio e settembre, sarà la volta a novembre di The Eternals di cui vengono svelate qui le primissime immagini.

Nelle sequenze inedite scopriamo il numeroso cast di esseri celestiali che si raggruppa sia in abiti civili, per così dire, sia nei propri costumi di battaglia. Oltre a intravedere volti come quelli di Salma Hayek, Richard Madden e Kumail Nanjiani, vediamo in azione Angelina Jolie, il cui personaggio, Thena, anima con la propria energia cosmica una spada trasparente.

Ma le novità non finiscono qui, perché a seguire arrivano i titoli e le date di uscita degli altri film di questa quarta fase dell’Mcu: dopo i già annunciati Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange and the Multiverse of Madness e Thor: Love and Thunder (in arrivo rispettivamente a dicembre 2021, marzo 2022 e maggio 2022) vengono rivelate anche le denominazioni ufficiali di Black Panther: Wakanda Forever (luglio 2022) e The Marvels (novembre 2022). Quest’ultimo titolo sottolinea che accanto alla Captain Marvel di Brie Larson vedremo anche Ms. Marvel, personaggio che verrà introdotto alla fine del 2021 nella serie destinata a Disney+.

Per concludere vengono annunciate anche le date di arrivo del sequel Ant-Man and the Wasp: Quantumania, atteso per il febbraio 2023, e del terzo capitolo dei Guardiani della Galassia, il cui Vol. 3 arriverà nel maggio dello stesso anno. Il video così denso di rivelazioni si conclude poi con l’apparizione del numero 4, ovvio riferimento a questa fase ma anche un evidente richiamo al logo dei Fantastici 4, il cui reboot dovrebbe arrivare sempre nel 2023. E infine arriva l’eloquente “See you at the movies“, ci vediamo al cinema: dopo le chiusure dell’ultimo anno per via del coronavirus, e la decisione di mandare alcuni film (come lo stesso Black Widow), sia in streaming sia nelle sale, ora Marvel Studios e Disney ribadiscono la volontà di portare i fan del Marvel Cinematic Universo espressamente al cinema.

Qui di seguito un riepilogo delle uscite che ci attendono nei prossimi due anni:

Black Widow – 9 luglio 2021

Shang-Chi e la Leggenda dei dieci anelli – 3 settembre 2021

The Eternals – 5 novembre 2021

Spider-Man: No Way Home – 17 dicembre 2021

Doctor Strange in the Multiverse of Madness – 5 marzo 2022

Thor: Love and Thunder – 6 maggio 2022

Black Panther: Wakanda Forever – 8 luglio 2022

The Marvels – 11 novembre 2022

Ant-Man and the Wasp: Quantumania – 17 febbraio 2023

Guardiani della galassia: Vol. 3 – 5 maggio 2023