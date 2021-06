Le Professioni Sanitarie all’International Forum on quality and safety in healthcare – Europe.

La FNO TSRM PSTRP parteciperà all’International Forum on quality and safety in healthcare – Europe voluto da IHI e BMJ.

L’evento europeo più importante dell’anno su qualità e sicurezza delle cure in sanità che raccoglie tutti gli anni oltre 3000 partecipanti da tutto il mondo.

La FNO TSRM e PSTRP presenterà un ePoster con discussione in diretta all’International Forum on Quality and Safety in Healthcare organizzato da Institute for Healthcare Improvement – Boston, USA (IHI) e da British Medical Journal – London, UK (BMJ) che si svolgerà dal 9 al 11 giugno in diretta streaming, quest’anno ancora in modalità a distanza.

Da oltre 25 anni il forum internazionale è un luogo ed un momento di incontro annuale per i professionisti sanitari, in cui connettersi, condividere idee innovative e di formazione e discutere approcci efficaci al miglioramento continuo della qualità e della sicurezza delle cure: ogni anno più di 3000 delegati esperti provenienti da tutto il mondo si danno appuntamento a questo forum.

Per noi, – commentano gli autori Alessandro Beux e Matteo Migliorini della FNO TSRM e PSTRP – è stato un importante obiettivo raggiunto poter presentare questo ePoster, scelto tra più di 1000 abstract, grazie alla stretta collaborazione e condivisione con tutti i componenti del gruppo Gestione del Rischio e Sicurezza in Sanità (GReSS) della FNO TSRM e PSTRP.

Il titolo del poster presentato è “Creating and sustaining a national quality and safety network for Italian National Federation of Radiographers and Technical, Rehabilitation and Prevention Health Professions”, cioè condividere a livello internazionale l’ambizioso obiettivo della FNO TSRM e PSTRP, anche grazie al costante impegno del gruppo GReSS per creare e mantenere costantemente attiva una rete di professionisti sanitari per la garanzia della qualità e della sicurezza delle cure; tutte le 19 professioni afferenti alla FNO TSRM e PSTRP, ciascuna per il proprio profilo specifico di competenza, assicura il proprio essenziale contributo per il raggiungimento di questo obiettivo.

Con l’ePoster abbiamo voluto condividere a livello europeo alcuni concetti chiave del progetto:

· creare e sostenere una rete nazionale per la sicurezza delle cure;

· identificare strategie e strumenti per tradurre in pratica le migliori evidenze scientifiche;

· imparare a costruire e mantenere risultati affidabili per la sicurezza delle cure;

· costruire e mantenere una cultura della sicurezza per i professionisti sanitari.

Tutto questo, ovviamente, coinvolgendo capillarmente tutti i professionisti sanitari attraverso attività formative ed informative perché la cultura della sicurezza diventi elemento essenziale al pari delle conoscenze e competenze specifiche di ciascuna delle 19 professioni, a favore della persona assistita durante, tutto il percorso di presa in carico.