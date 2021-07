le-proteste-pagano:-macron-con-la-coda-tra-le-gambe-fa-retromarcia-sul-green-pass

Emmanuel Macron è stato costretto a un’umiliante retromarcia dopo che sono scoppiate le proteste di massa in Francia per l’introduzione del controverso “pass sanitario”. Secondo il ministero dell’Interno francese, alle proteste hanno preso parte circa 114.000 persone. In risposta, Emmanuel Macron ha ridimensionato parte delle regole del pass sanitario mentre faceva marcia indietro sul suo…

