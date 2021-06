le-ricette-di-sonia-peronaci-per-una-cena-in-terrazza

È primavera, la temperatura è mite, si può stare all’aperto e – anche per questo – più serenamente in compagnia: è il momento di allestire terrazzi e balconi per pranzi e cene con gli amici. Abbiamo chiesto consiglio a Sonia Peronaci, imprenditrice digitale e fondatrice di Giallo Zafferano, che ci ha consigliato cinque ricette perfette per l’occasione (che trovate nella gallery sopra): un aperitivo con un cocktail Hugo fresco e profumato e pane gomitolo (una torta rustica sofficissima con l’aspetto di un gomitolo di lana), prima di paccheri con pomodoro e bufala, spiedini di polpo e calamari arrostiti e, per finire, ananas alla griglia servita con miele, mandorle e cannella.

Cinque piatti da preparare con calma prima che arrivino gli ospiti o da cuocere al momento in pochi minuti, senza perdere troppo tempo ai fornelli: «Per queste occasioni puntare su piatti semplici e conviviali è sempre una cena vincente: bisogna godersi la festa», dice Sonia Peronaci, che ha appena concluso la prima stagione di La Cucina di Sonia, su La7D e ora si prepara per la prossima, in onda a settembre, come sempre girata nella sua Factory.

«Per le cene in terrazzo – prosegue Sonia – il barbecue è un grande classico con cui non si sbaglia mai perché ci si può cuocere di tutto ed è anche bello farlo in compagnia. In alternativa i piatti cotti al forno sono molto comodi perché si possono preparare prima: io non me li faccio mancare mai anche perché le teglie sono belle da vedere in tavola e ognuno si può servire da solo». L’idea in più? Puntare sull’accoglienza, con qualche piccolo tocco che fa subito festa: «Date il benvenuto gli ospiti con un aperitivo fresco e leggero pendant con la stagione: ce ne sono tanti facilissimi da fare con la frutta e a bassa gradazione alcolica, come l’Hugo che trovate nel menù. Infine concludete con un dessert creativo: in questo caso c’è l’ananas servito con il miele, ma è perfetto anche con un gelato, salsa di cioccolato, granella di nocciola, belli da mettere anche al centro del tavolo così che ogni ospite possa servirsi da sé». Per vedere le ricette sfogliate la gallery sopra

LEGGI ANCHE

Una cena tutta italiana: 4 ricette di Sonia Peronaci (da nord a sud, ancora a sud e poi a nord)

LEGGI ANCHE

5 ricette facili e comfort di Sonia Peronaci

LEGGI ANCHE

Milano: 25 ristoranti (all’aperto) che sono una certezza