le-ricette-mitiche-degli-anni-’80:-quando-il-cibo-divenne-food

«Nella cucina italiana degli anni ’80 per la prima volta si equipara il cibo industriale a quello contadino, creato da Madre Natura e dal buon Dio misericordioso dell’Italia cattolica. Abituati all’idea che il cibo fatto in casa fosse il vanto della cultura italica, in quel decennio nasce il primo patto tra industria e cucina casalinga: se ora in tv dominano i vari talent food e Masterchef, è anche merito di quegli anni».

Non si può certo dire che Carlo Spinelli, alias «Doctor Gourmeta» («ma soprattutto uno che viaggia, mangia e scrive in ordine sparso» dice), abbia paura nell’assegnare al decennio più discusso – e per molti deleterio – della storia recente il ruolo fondamentale nell’evoluzione gastronomica e culinaria sino ai giorni attuali.

Lo ha fatto in un interessante libro: Ottantafame, Ricettario sentimentale degli immortali anni ’80 (Marsilio Carta Bianca) che ha un pregio in partenza. Per quanto di piacevole lettura è scientifico, un saggio più che un racconto: il giornalista e autore milanese nel 1985 iniziava le scuole elementari. Niente nostalgia canaglia, niente autoreferenzialità, niente reducismo.

LEGGI ANCHE

Pasta alla vodka: come si prepara la ricetta classica anni ’80

Spinelli, lei ha rivisto con l’occhio del quarantenne quello che si ricordava da bambino. Come e perchè ha deciso che gli anni ’80 hanno rappresentato lo spartiacque, soprattutto nel cibo.

«Studiando tanto e parlando con i protagonisti dell’epoca, mi sono reso conto che in una situazione sociale ben diversa da quella terribile degli anni ’70, sono cambiate un mare di cose. C’è stato proprio un passaggio di culture che per me bambino era rappresentato da una dicotomia molto pratica: gli gnocchi fatti in casa dalla nonna a pranzo, i sofficini a cena perchè la mamma lavorava in banca e non aveva tempo per cucinare. Adoravo entrambi, ma adesso ho capito che lì è iniziato un nuovo mondo».

Dove l’industrializzazione del cibo diventa la regola. Oggi c’è l’ossessione del prodotto artigianale e talvolta si accusano i colossi che riempiono gli scaffali. Non lo trova curioso?

«Negli anni ’80, invece è progresso: il cibo nelle vaschette trasparenti o nelle buste congelate è pratico, non spreca niente, permette di cucinare rapidamente. La Girella e il Calippo prendono il posto della fetta di crostata e del ghiacciolo. E’ il progresso di un Paese che soprattutto in provincia è ancora legato alle stagioni e ai mercati. In più, il fenomeno viene sostenuto in modo imponente dalla pubblicità delle nuove tv commerciali, con spot geniali che in più di un caso hanno riferimenti sessuali: la ragazza di Morositas, la strega sadomaso di Saila Menta, la contessa e l’Ambrogio del Ferrero Rocher. Impensabile ai tempi di Carosello, che guarda caso chiude nel ’77. E mi piace ricordare che l’immaginario Cacao Meravigliaio del programma di Arbore, cantato dalle ballerine seminude, finisce per essere cercato nei supermercati»

Ha scritto che il fast food degli anni ’80 è il luogo ristorativo forse più democratico della storia. Oggi si fatica a trovare qualcuno che ne scriva bene, al di là che restano frequentati.

«Esatto. Ora è sinonimo di cattiva alimentazione, relegata ai centri commerciali o alle periferie. Di godimento a prezzi civili, senza curarsi di calorie e zuccheri. Ma quando debutta Burghy – che tra l’altro era un marchio italiano – il fast food piace a tutte le fasce e sconvolge le nostre abitudini: posti coloratissimi, proposta food & drink mai vista prima, velocità nel servizio, possibilità di mangiare in un arco orario impossibile sino agli anni ’80. Arrivando dall’America, non poteva che essere una città internazionale come Milano ad accogliere e capire la novità. Da qui il diffondersi in Italia».

Milano, quella da bere, già all’avanguardia: lo spot di Ramazzotti è del 1985.

«Come sempre, le tendenze partono da qui. Quella degli amari italiani e dei primi cocktail per esempio. Ma anche della cucina etnica, con i primi locali che entrano timidamente nel circuito degli appassionati: penso all’indiano Shri Ganesh nasce nel ’91 o ai cinesi con i menu chilometrici. Dietro la maggiore attenzione del pubblico, c’è il boom dei viaggi all’estero: nei villaggi-vacanza, gli italiani cercano disperatamente gli spaghetti al dente ma iniziano ad assaggiare i cibi stranieri. Sempre a Milano, si sviluppa la prima comunità vegetariana che parla di biologico, di etica del cibo: anche qui non stupisce che il Joia di Pietro Leemann apra nel 1989»

Al tempo stesso, si comincia a ragionare di nuova cucina italiana.

«È un decennio incredibile: nell’86 nascono Gambero Rosso e Slow Food che con visioni diverse danno un impulso pazzesco ai ristoranti e ai produttori. Poi, con lo scandalo del metanolo, per il vino italiano dopo una terribile crisi, finalmente inizia un’epoca dove non ci sono compromessi: i vinelli modaioli ma sani – penso al Tavernello – o le grandi etichette toscane o piemontesi, spesso più amate all’estero che in patria. E ancora sono gli anni in cui la Comunità Europea decide di creare le varie DOC, DOP e IGP, a protezione delle specialità di ogni Paese. Il livello generale si alza»

Quale ruolo assegna a Gualtiero Marchesi: prima Stella Michelin nel ’78 e tristellato nell’86. Figlio di quell’epoca o c’è anche casualità nella sua ascesa?

«Detto che i fenomeni sono difficilmente classificabili, lui è stato il front-man di quello che a me pare un sovranismo culinario, in contrasto con la scuola francese che aveva condizionato la nostra cucina. Sino a quel momento, a parte pochissime eccizioni, o si andava in trattoria o si mangiava ‘alla francese’ nei ristoranti classici. Negli anni ’80, qualcuno dei nostri cuochi ha deciso che si poteva copiare la tecnica ma raccontare la nostra storia e i nostri prodotti. Così ecco il Trigabolo che apre nel 1982, il periodo migliore di Paracucchi, la crescita ad alti livelli di Aimo e Nadia. Marchesi resta unico, perchè è andato oltre: tornando dalla Francia ha deciso di rivedere le nostre tradizioni regionali, con una provocazione culturale. Il Raviolo aperto non è altro che la geniale scelta di svelare quanto ogni pasta ripiena italiana ha sempre nascosto, con un tocco d’artista. Aggiungiamo che è stato il maestro di tantissimi tra i migliori chef attuali ed ecco che il ruolo è asssoluto».

LEGGI ANCHE

5 ricette tradizonali con le uova

In definitiva, negli anni ’80 si mangiava peggio o meglio di oggi?

«Separarei l’alta cucina da tutto il resto. A me sembra che dopo l’ondata spagnola degli anni ’90 e quella nordica del 2000, quella italiana abbia trovato la sua strada che a parte l’esaltazione dello chef – sconosciuta negli anni ’80 – si basa in buona parte sull’insegnamento di quell’epoca e sui nostri prodotti. Sui gusti della massa, trovo che esiste una fascia crescente veramente attenta alla qualità e che ha imparato a servirsi dell’e-commerce laddove non può procurarsi quello che cerca. A me colpisce che in un’era digitale spesso si vada alla ricerca dell’Antico, nelle tecniche di preparazione o di conservazione ma anche nelle materie prime come la farina. Esattamente l’opposto degli anni ’80 dove si voleva fortemente uscire dai vecchi concetti e dalle abitudini»

Curiosità: è stato un decennio come abbiamo visto. con tante note positive, ma ci si ricorda del riso alle fragole, del cocktail di gamberetti, delle penne alla vodka. Come mai?

«Buona domanda. Forse perchè erano pochissimi in quell’epoca ad avere una vera cultura culinaria e quindi ignorano il meglio che è passato. Oggi, soprattutto grazie alla tv, magari non andrai mai nel ristorante di Cracco ma sai che è un grande cuoco e che fa pure la pizza gourmet. In realtà, non ho una vera risposta: all’epoca ero un bambino che aveva Wendy’s nella via dove abitavo. E mi sembrava un posto da fiaba».