Le ricette più gustose per la settimana del 2 agosto

Come scegliere il tonno sott’olio

Come affrontare la prima settimana di agosto? Con tanta freschezza, ingredienti di stagione e ricette veloci, adatte a una cucina di casa che deve rispondere a esigenze diverse.

La nostra selezione per questa settimana è ricca di idee per ogni occasione, dai pranzi infrasettimanali alle “schiscette” da portare in ufficio o in spiaggia, piatti unici, pasta fredda o insalate. Non vi resta che scegliere.

Cosa cucinare la settimana del 2 agosto: primi piatti e piatti unici

Per non rinunciare al piacere della pasta anche in estate, puntate su cotture rapide e piatti freddi. I nostri abbinamenti preferiti per questa settimana sono le mezze penne al limone, senape e acciughe, pronte in 15 minuti, e l’insalata di fusilli integrali con fagiolini, da gustare fredda.

Se volete risolvere la pausa pranzo in un solo colpo, il piatto unico è l’ideale. Provate il nostro pollo con melone, carote e riso nero, una ricetta completa con il tocco originale del melone e dello zenzero. Anche dei ricchi tramezzini possono fare al caso vostro: questo profumatissimo sandwich con salmone affumicato e confettura di cipolle vi piacerà di sicuro!

Cosa cucinare la settimana del 2 agosto: secondi e insalate

A proposito di leggerezza e freschezza, è tempo di sperimentare con le insalate creative con la frutta, come questa ricetta con melone, cetrioli, feta e frutta secca. Oltre alle insalatone, per non accendere i fornelli c’è anche la tartare di carne: per la bella stagione noi abbiamo abbinato quella di manzo alla pesca e alla senape. Qui la ricetta.

Se non siete fan dei crudi, servite l’arrosto freddo! Preparate questo arrosto di vitello in anticipo: il contorno di melanzane è imperdibile, perché le abbiamo declinate in 3 consistenze diverse, due cremose e una croccante.

Cercate idee per secondi a base di pesce? Avete mai provato il sarago? È un pesce simile all’orata, che per l’occasione abbiamo abbinato alle prugne e alle mandorle.

Cosa cucinare la settimana del 2 agosto: dolci

In estate è fondamentale avere a disposizione in freezer un bel dolce rinfrescante per ogni evenienza. Provate i nostri stecchi ghiacciati con la frutta che più vi piace. Sono facili e vi salveranno la merenda.

Un’altra ricetta per la settimana che si può preparare in anticipo è quella della fetta al limone. È anche senza glutine!

Guardate tutte le proposte nella gallery in alto.