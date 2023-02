Après trois ans d’absence forcée, le salon dédié à la pop culture revient en force ce week-end au Grimaldi Forum. Toujours plus accessible, la vitrine de Shibuya Productions promet des échanges de haut vol avec parmi les invités principaux Thomas Pesquet, Mathieu Kassovitz, Ronny Turiaf et les pères d’Olive et Tom, Final Fantasy, Castlevania…

