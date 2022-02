le-scarpe-zara-di-kate-middleton-sono-il-top-per-la-primavera.-colorate-e-comodissime,-ecco-dove-comprarle-subito-a-25-euro

Zara non sbaglia un colpo e anche per la nuova stagione primaverile che si avvicina ha pensato agli indumenti per tutti i gusti. In questo articolo vedremo quelle che sono le più gettonate tra le sue scarpe. Un capo d’abbigliamento che non tramonta mai. Femminile, sensuale, col tacco alto o con la zeppa, da ginnastica o a stivaletto, ogni donna deve avere nel suo armadio una scelta di scarpe differente. Il famoso marchio spagnolo aggiunge al tutto un’ottima qualità a un prezzo accessibile. E per le feste si colora di glitter e paillettes, colori accesi per farsi notare da tutti.

Zara è anche la firma scelta maggiormente da Kate Middleton per i capi low cost che le piace indossare nelle occasioni pubbliche. E se la futura regina d’Inghilterra indossa Zara, come potremmo noi rinunciarci? Soprattutto adesso abbiamo bisogno di fare sfoggio di tutto quello che durante la pandemia non abbiamo potuto indossare. Per più di un anno e mezzo siamo rimaste chiuse dentro. Ristoranti, discoteche, teatri erano chiusi e anche vedere gli amici più intimi era diventato un problema. Per questo, abbiamo detto addio ai nostri vestiti più fashion e abbiamo tirato fuori i pigiami e le tute più comode.

Soprattutto, le ciabatte sono state le nostre migliori amiche. Ma con l’avvicinarsi della bella stagione possiamo tirare fuori i vestiti dall’armadio e sfoggiare i nostri nuovi look. Dopo due inverni di fermo, ora è il momento di ricominciare a uscire e per essere alla moda non possono mancare delle scarpe di Zara. Ce ne sono di tutti i tipi: colorate, animalier, da ginnastica, aperte dietro. Ogni gusto verrà soddisfatto con la selezione fatta dal famoso marchio. Qui di seguito vi mostriamo i vestiti che maggiormente hanno trovato l’approvazione delle consumatrici e tra queste anche quelle scelte da Kate.

Iniziamo dalle basi. Un paio di comode sneakers passepartout sono (sempre) must have. ZARA, €25,95 A punta, impreziosite da un maxi gioiello e con fantasia animalier. Andateci piano con queste ballerine! Sperimentatele con un classico tubino nero. ZARA, €55,95 Nostalgia degli Anni 90? Le cartoon lovers ricorderanno senz’altro: questi sabot erano le calzature preferite di Sabrina, vita da Strega. Ma lungi da noi sembrare boomers: sappiate solo che sono tornate (per restare). ZARA, €39,95 L’eleganza on the go: questi mocassini classici con fibbia metallica promettono stile e comodità (infinita). ZARA, €69,95 Shine baby shine: fatene un mantra, queste décolletées con cavigliera tempestate di cristalli non chiedono altro. ZARA, €39,95 Da indossare con abiti, gonne e pantaloni (anche con il calzino a coste, eventualmente): i mocassini con tacco e in vernice sono la scelta primaverile più furba. ZARA, €39,95 D’altronde, l’Istituto Pantone ci aveva avvisate: il Very Peri è il colore moda 2022. Detto fatto, Zara non ha atteso molto a tradurre il trend in un paio di décolletées super glamour. ZARA, €29,95 Sì, sono proprio loro: anche le slingback sono tornate. E con la fibbia metallica sulla punta, sono ancora più chic. ZARA, €59,95 Non è primavera senza stivali texani: ma quanto sono cool con le minigonne e gli shorts in denim? Domanda retorica. ZARA, €149 Un tessuto fresco e primaverile: applausi a scena aperta per il tweed rosso, assoluto protagonista di queste décolletées con tacco a clessidra. ZARA, €39,95 Ancora comfort, ancora comodità! Sì ai mocassini con trapuntatura matelassé, specialmente se declinati in una morbida nuance nude. ZARA, €59,95 E infine, un modello di calzatura ibrido a metà tra sandali e décolletées che riesce a essere perfettamente on point con la nostra voglia di energia. ZARA, €39,95 Per continuare ad avere news, gossip, ricette e tanto altro, seguiteci anche sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Le scarpe Zara di Kate Middleton sono il top per la primavera. Colorate e comodissime, Ecco dove comprarle subito a 25 euro proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.