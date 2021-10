le-serie-da-guardare-a-ottobre

Tante novità nel calendario delle serie tv in arrivo a ottobre, novità che accontentano tutti i gusti: si va dall’erede di Downton Abbey Belgravia ai titoli che parlano dell’America profonda come The Son, American Rust e Reservation Dogs, dalla commedia Acapulco alla fantascientifica Invasion, passando per Impeachment, The Equalizer e So cosa hai fatto. È tempo di ritorni anche molto attesi, con le seconde stagioni di The Walking Dead: World Beyond, Hightown, War of the Worlds, Locke & Key e la terza di You e c’è anche l’atteso revival di Gossip Girl. Sul fronte delle produzioni italiane c’è anche il ritorno di Pif con il suo storico programma Il Testimone.

Sarà un mese anche di grandi film, a partire da Black Widow che sbarca dal 6 ottobre disponibile per tutti su Disney+, dove si accoglierà Halloween con gli speciali Lego Star Wars: Racconti spaventosi (dal 1° ottobre) e Muppets: Haunted Mansion (dall’8). Su Sky e Now fa il suo debutto dal 4 ottobre Lovely Boy di Francesco Lettieri, dopo il passaggio alla Mostra di Venezia. Su Netflix arrivano The Guilty (dal 1° ottobre), remake firmato da Antoine Fuqua e Nic Pizzolato con Jake Gyllenhaal; il film animato Bright: Samurai Soul (dal 12) e Army of Thieves (dal 29). Su Prime Video invece è la volta di Infinite con Mark Wahlberg (dal 7), del primo film italiano di Amazon Anni da cane (dal 22) e dal nuovo capitolo After 3 (dal 29). Da segnalare anche, venerdì 8 ottobre, il film concerto di Madonna, Madame X, in esclusiva su Mtv e Now.

Ma tornando alle serie, ecco i debutti principali del mese:

The Equalizer – prima stagione dal 1° ottobre su Sky Investigation e Now

Prima ci fu una serie degli anni Ottanta, poi il film del 2014 con Denzel Washington e ora arriva il crime drama interpretata da Queen Latifah nei panni di Robyn McCall, mamma single impegnata a crescere una figlia adolescente ma anche misteriosa ex agente della Cia.

The Walking Dead: World Beyond – seconda stagione dal 4 ottobre su Amazon Prime Video

Arriva a conclusione con questa seconda stagione la serie spin-off di The Walking Dead che vede protagonista una nuova generazione di sopravvissuti al cataclisma zombie. Questa volta Iris, Hope, Elton e Silas si troveranno faccia a faccia con una vecchia conoscenza, Jadis, e dovranno finalmente svelare i piani segreti del Crm.

Belgravia – prima stagione dal 6 ottobre su Sky Serie e Now

Dal creatore di Downton Abbey, Julian Fellows, arriva questo historical drama ambientato nell’età della Restaurazione. Pochi giorni prima della battaglia di Waterloo, durante un ballo, avviene l’incontro fortuito tra la pupilla di una ricca famiglia di commercianti e l’erede di una dinastia fra le più facoltose d’Inghilterra. Ventisei anni dopo i segreti di quel ballo vengono a galla e assieme ad essi tutti gli intrighi dell’elegante quartiere londinese di Belgravia.

War of the Worlds – seconda stagione dal 6 ottobre su Disney+

Torna la serie fantascientifica liberamente tratta dal capolavoro di H.G. Wells ma ambientata ai giorni nostri: dopo che un attacco alieno ha quasi spazzato via l’umanità, i pochi sopravvissuti si trovano di fronte a un caos inimmaginabile, fra dubbi inquietanti e strenuo istinto di sopravvivenza.

Acapulco – prima stagione dall’8 ottobre su Apple Tv+

Ispirata al film del 2017 How to Be a Latin Lover, Acapulco è una nuova serie comedy bilingue (inglese e spagnolo) incentrata su un giovane messicano che, nel 1984, esaudisce il sogno di una vita ottenendo un lavoro nel resort più alla moda di Acapulco. La realtà sarà molto più complessa del previsto, come racconterà ai giorni nostri la versione odierna del personaggio.

Reservation Dogs – prima stagione dal 13 ottobre su Disney+

Da Sterlin Harjo e Taika Waititi arriva una serie che, per prima, vuole raccontare in modo autentico la vita dei giovani indigeni americani. Protagonisti di questa comedy sono infatti quattro adolescenti che vivono e sopravvivono nell’Oklahoma rurale sognando di poter un giorno raggiungere la tanto agognata California.

Just Beyond – prima stagione dal 13 ottobre su Disney+

Dopo i classici Piccoli Brividi cult degli anni Novanta e non solo, il mago del brivido per ragazzi R.L. Stine è tornato in libreria con una serie di graphic novel. Proprio da queste è tratta l’antologia Just Beyond, che vede protagonisti diversi adolescenti alle prese con fenomeni raccapriccianti.

So cosa hai fatto – prima stagione dal 15 ottobre su Amazon Prime Video

Scritta e prodotta da Sara Goodman, la nuova produzione originale Amazon Original si basa sul romanzo di Lois Duncan del 1973 da cui era già stato tratto il famoso thriller del 1997. Un anno dopo il fatale incidente d’auto che ha sconvolto la serata del diploma, un gruppo di adolescenti si ritrova legato da un segreto oscuro e perseguitato da un brutale assassino.

The Son – prima stagione dal 15 ottobre su Sky Atlantic e Now

Nel Texas di metà Ottocento i giovani fratelli Eli e Martin McCullough vengono rapiti da una tribù di nativi Comanche. Svariati decenni dopo Eli (Pierce Brosnan) è divenuto un lord del bestiame ma la memoria di quegli eventi lo tormenta. E quando nelle sue terre si affaccerà l‘industria del petrolio questo originerà anche uno scontro col figlio più giovane, Pete (Henry Garrett).

You – terza stagione dal 15 ottobre su Netflix

Torna una delle serie più inquietanti e anche apprezzate di Netflix: Penn Badgley torna a interpretare il criminale ossessivo Joe che ora aspetta un figlio dalla compagna, altrettanto squilibrata Love (Victoria Pedretti). I due si sono trasferiti in una nuova e tranquilla casa di provincia ma la loro vicina di casa potrebbe portare nuovo scompiglio alla loro esistenza.

Hightown – seconda stagione dal 17 ottobre su StarzPlay

Ritorna con nuovi episodi la serie che fonde crime e drama incentrata sul personaggio di Jackie Quiñones (Monica Raymund), agente federale che lavora a Provincetown e che, minata dai suoi problemi di dipendenze, si ritrova al centro di un caso criminale molto più grande di lei. Dopo il tragico finale della prima stagione, Jackie dovrà trovare il modo di riportare tutto in carreggiata.

Impeachment: American Crime Story – nuova stagione dal 19 ottobre su Fox e Now

Impeachment è il nuovo capitolo dell’antologia seriale-criminale di Ryan Murphy: come dice il titolo questa nuova serie si concentrerà sullo scandalo che coinvolse Bill Clinton (Clive Owen), allora presidente degli Stati Uniti al secondo mandato, e la stagista Monica Lewinsky (Beanie Feldstein). Nel cast anche Sarah Paulson, Margo Martindale, Edie Falco e Cobie Smulders.

American Horror Story: Double Feature – nuova stagione dal 20 ottobre su Disney+

Continua la saga antologica horror firmata sempre da Ryan Murphy che in questa stagione si divide in due parti, come si usava nei vecchi cinema di genere americani: Red Tide è ambientata in una cittadina di mare che nasconde oscuri segreti mentre Death Valley si svolge in un inquietante deserto di sabbia.

Invasion – prima stagione dal 22 ottobre su Apple Tv+

Creata da Simon Kinberg e David Weil, Invasion è una serie fantascientifica che segue cinque personaggi sparsi in diversi punti del globo (fra cui lo sceriffo americano interpretato da Sam Neill) mentre assistono impotenti all’invasione aliena del pianeta e, successivamente, devono capire come sopravvivere.

Locke & Key – seconda stagione dal 22 ottobre su Netflix

Sul finire della prima stagione della serie fantasy tratta dalla graphic novel di Joe Hill e Gabriel Rodriguez, Dodge era sfuggita all’attacco dei Locke e si era impossessata del corpo di Gabe, mentre Eden è posseduta da un’altra entità ed Ellie è misteriosamente scomparsa. Come faranno dunque i fratelli Locke in questi nuovi episodi a impedire che le magiche chiavi finiscano nelle mani sbagliate?

Mom – ottava stagione dal 23 ottobre su Premium Stories e Now

Continuano gli episodi della sitcom statunitense che racconta la storia di tre donne di tre generazioni diverse. Grande novità in questa stagione, però, l’assenza di Anna Faris, interprete di Christy, che ha deciso di lasciare la produzione proprio alla vigilia di questa ottava stagione.

Il Testimone – nona stagione dal 23 ottobre su Sky Documentaries e Now

Torna con una nuova edizione il programma di reportage ideato, diretto e condotto da Pif che, complici le sue carriere recenti di regista cinematografico e romanziere, torna a raccontare i diversi aspetti della realtà contemporanee superando anche i limiti imposti dalla pandemia.

American Rust – prima stagione dal 25 ottobre su Sky Atlantic e Now

Ecco una nuova produzione Showtime che vede protagonisti Maura Tierney e Jeff Daniels. Si tratta di un family drama ispirato al romanzo di Philipp Meyer: nella cosiddetta Rust Belt (la parte degli Stati Uniti compresa tra i Grandi Laghi e i Monti Appalachi) il problematico e compromesso capo della polizia locale Del Harris si ritrova per le mani un caso scottante destinato a sconvolgere anche la sua vita privata.

Chapelwaite – prima stagione dal 26 ottobre su TimVision

In anteprima esclusiva arriva anche in Italia Chapelwaite, serie horror tratta dal racconto Jerusalem’s Lot di Stephen King. Protagonista è l’attore premio Oscar Adrien Brody che interpreta il capitano Charles Boone, il quale dopo la tragica scomparsa della moglie nel 1850, torna coi figli nella cittadina natale dove affronterà una maledizione che grava sulla sua famiglia.

Gossip Girl – nuova stagione dal 27 ottobre su Sky Atlantic e Now

Torna la “fonte di notizie sulle vite scandalose dell’élite di Manhattan” solo che questa volta c’è una nuova generazione di ragazzi e ragazze ad alimentare i pettegolezzi messi in rete da una nuova misteriosa “ragazza del gossip“. E in vista del revival Sky propone dal 22 ottobre on demand e sul canale pop-up dedicato tutte le sei stagioni della Gossip Girl originaria.

Mrs. Fletcher – prima stagione dal 30 ottobre su Sky Atlantic e Now

Dall’omonimo romanzo di Tom Perrotta, già autore di The Leftovers, questa serie ha come protagonista la quarantacinquenne Eve Fletcher (interpretata dalla mitica Kathryn Hahn): divorziata e insoddisfatta della sua vita, la donna decide di dare una svolta alla propria esistenza, partendo proprio da un improvviso risveglio sessuale.

