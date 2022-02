Le sneakers Adidas indossata da Kate fanno impazzire tutte. Sono il top per la primavera, e vanno bene ovunque. Eccole in super saldi

Gli amanti della comodità saranno felicissimi di vedere le nuove proposte di scarpe sportive. In questo articolo vedremo quelle che sono tra le più gettonate. Un capo d’abbigliamento che non tramonta mai. Nate come scarpe per gli atleti poi esplose come fenomeno di massa, oggi le sneakers si vedono indossate anche con tailleur sartoriali e abiti satinati. Anche le assidue portatrici di tacchi hanno ceduto a indossarle per le camminate più impegnative. Soprattutto, oggi non hanno più esclusivamente la valenza sportiva, ma diventano anche colorate o glitterate per accontentare tutti i gusti.

Soprattutto adesso che abbiamo bisogno di fare sfoggio di tutto quello che durante la pandemia non abbiamo potuto indossare. Per più di due anni siamo state private di gran parte della vita sociale e siamo rimaste chiuse dentro casa. Ristoranti, discoteche, teatri erano chiusi e anche vedere gli amici più intimi era diventato un problema. Per questo, abbiamo detto addio ai nostri vestiti più fashion e abbiamo tirato fuori i pigiami e le tute più comode. Soprattutto, le ciabatte sono state le nostre migliori amiche. Ma con l’avvicinarsi della bella stagione possiamo tirare fuori i vestiti dall’armadio e sfoggiare i nostri nuovi look.

Dopo due inverni di fermo, ora è il momento di ricominciare a uscire e per essere alla moda non si può lanciare uno sguardo alle nuov e proposte di scarpe fatte dai brand più rinomati. Ogni gusto verrà soddisfatto con la selezione fatta in questo articolo. Qui di seguito vi mostriamo le scarpe che hanno riscosso maggiore successo. Protagoniste assolute sono le sneakers. Passiamo dai modelli più eleganti a quelli più sportive. Un’esplosione di colori, forme e materiali celebra la scarpa da ginnastica, l’accessorio per eccellenza più comodo da avere nel guardaroba. Ecco sette proposte di sneakers da non perdere per la stagione in arrivo.

La sneakers color burro, con dettagli rosa chiaro, uniscono comfort e stile e prendono ispirazione dal celebre modello da running anni Novanta. Da indossare con dei pantaloni verde scuro e una t-shirt in cotone.

Adidas.

Linea classica ed estetica minimal: la sneaker perfetta per un look elegante. Realizzate in pelle bianca, le scarpe si differenziano per la loro raffinatezza e si scelgono con dei pantaloni a palazzo e una camicia color cipria.

The Row su Net-a-Porter.

L’accostamento della pelle e dei tessuti tecnici rende questa sneakers una calzatura originale da avere nell’armadio dei prossimi mesi. La scarpa multicolore è ideale da indossare tutti i giorni con dei jeans bianchi e un trench coat dall’aspetto contemporaneo.

Bimba y Lola.

La nuovissima collaborazione tra Miu Miu e New Balance lancia una sneakers versatile, chic e di tendenza, che unisce i valori chiave dei due brand. Harper’s Bazaar l’ha scelta in denim blu scuro, da indossare con una gonna corta e un cardigan aperto.

Miu Miu x New Balance.

L’intramontabile modello, del celebre brand francese, è realizzata in morbida pelle bianca e si ispira alle tradizionali scarpe da tennis in voga negli anni Ottanta. La scarpa ultra leggera si abbina a un paio di jeans stampati e una borsa da portare a spalla.

Christian Louboutin.

Ecco un paio di sneakers dall’estetica dinamica da avere nel guardaroba della Primavera Estate 2022. L’abbinamento di colori rende l’outfit dei prossimi mesi vibrante e gioioso, si sceglie con dei jeans dritti e una felpa dal fit oversize.

Nike su Zalando.

Modello Lauren: una sneakers raffinata ideale per i look da giorno e da sera. L’accessorio, in pelle liscia color nocciola, presenta un bordo smerlato e l’etichetta firmata Chloé. Si indossa con una gonna midi e un maglione a V.

Chloé.

