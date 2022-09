Le stelle di Barbanera del 28 settembre: mercoledì di alti e bassi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – L’Astro della notte in Bilancia non vi facilita i compiti, ma voi non mollate! Realizzare un sogno non è mai cosa tanto semplice, ma ne vale la pena!

Toro (21 aprile-20 maggio) – Insegnare a qualcuno meno esperto quanto voi avete già appreso potrebbe essere una gratificazione personale e una grande soddisfazione.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Le energie non mancano e la voglia di fare nemmeno. Approfittate dei doni che vi regala il trigono lunare con Marte, per guadagnare di più.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Con la Luna in Bilancia dovreste eliminare alcune dipendenze eccessive, che non vi permettono di essere liberi e di respirare a piacimento.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Nel mondo delle finanze potete salire di livello, se vi impegnate duramente e se non disperdete le energie in attività ben poco concrete.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Che fascino e magnetismo con Mercurio in trigono a Plutone! Utilizzateli però in maniera discreta, se non volete cacciarvi in qualche guaio.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Grazie al trigono lunare con Marte e Saturno, potreste essere i prescelti per un affare importante e anche redditizio. Che responsabilità!

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Occhio alle frodi che in internet girano molto frequentemente. Mai inserire i vostri dati in mail che sembrano provenire da banche e poste!

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Evitate le stramberie e seguite il consiglio della Luna in Bilancia. Fate scelte equilibrate, pensando sia a voi che alle persone che amate.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Da un’osservazione attenta e mirata, grazie al trigono di Mercurio con Plutone potrete intuire, se il vostro interlocutore stia bluffando o meno.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Con il trigono Luna-Saturno, la vostra parsimonia e una gestione equilibrata vi mettono in buona luce agli occhi degli addetti ai lavori.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Non seguite suggerimenti campati in aria da chi s’improvvisa esperto nel settore finanziario. Mai correre rischi senza i giusti ammortizzatori.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di domani. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google News. Clicca QUI

Le stelle di Barbanera del 28 settembre: mercoledì di alti e bassi scritto su Oroscopo Più da Veronica Stella.