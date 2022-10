Le stelle di Barbanera del 3 ottobre: ecco per chi sarà un grande lunedì. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – La Luna quadrata a Giove vi richiede uno sguardo più realistico su ciò che state vivendo, se non volete andare incontro a qualche delusione.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Per colpa di Saturno, rischiate delle figuracce anche in pubblico, magari bisticciando per questioni di lavoro che invece sarebbe bene mantenere riservate.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Ottime notizie per i single. Un incontro vi farà ricredere su certe idee che avete dell’amore. Arrendetevi con tenerezza ed entusiasmo…

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Urano alleato dal Toro è sempre pronto a regalarvi eventi a sorpresa. In vista piacevoli contrattempi, che vivacizzeranno e allieteranno i vostri programmi.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Con Giove in Ariete e Marte in Gemelli benevoli, buono il momento per partire per una vacanza, un viaggio che si riveleranno piacevolissimi.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – La bella Luna non frenerà Marte ostile che vi renderà molto combattivi. Non ingigantite le piccole incomprensioni e non reagite con risposte esagerate.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Con Saturno e Venere complici, poggerete saldamente i piedi per terra e gestirete le vostre relazioni lavorative nel modo più equanime possibile.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Fate attenzione. Il vento impetuoso di Urano potrebbe cogliervi in contropiede. Anche Saturno avverso richiede concentrazione e proposte ben motivate.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Giove in trigono vi permetterà finalmente di avviare nuove iniziative, mettere le vostre idee in pratica e spingere in avanti progetti di lunga portata.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – La Luna è quadrata a Giove e Venere, e così sarete facili a offendervi e anche poco razionali, incostanti. Propensione a esagerare in tutte le situazioni.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Marte, Giove e Saturno vi tengono sotto la loro ala protettiva: scrollatevi dunque di dosso ogni titubanza, e andate dritti verso le vostre mete.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Per merito della Luna sestile in Capricorno, vedrete il lato migliore delle cose. Lascerete perdere ciò che non va e che finora vi ha creato solo intralci.

