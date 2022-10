Le stelle di Barbanera del 5 ottobre: giornata positiva per amore e lavoro. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Il pomeriggio, con la Luna in sestile a Giove, individuerete le strategie più utili per risolvere alcune questioni fin qui lasciate in sospeso.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Una conoscenza casuale potrebbe rivelarsi considerevole per la vostra professione. Fate attenzione a non farvi sfuggire delle chance che si riveleranno ottime.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – È arrivato il momento di guardarvi intorno e, con Saturno alleato, di cominciare a fare una buona cernita tra le persone finora considerate amiche.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Avrete voglia di liberarvi dalle solite pastoie familiari, ma non sarà per niente facile ignorare le snervanti sfide di un parente ficcanaso.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Marte e Giove complici vi renderanno attivi, dinamici e soprattutto pronti a godervi pienamente i successi che vi siete ampiamente guadagnati.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Conquisterete, con una dialettica brillante, l’interesse di qualcuno che di primo acchito si era fatto un’idea totalmente diversa su di voi.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Grazie a Saturno, se volete allargare la cerchia di amicizie, farete una selezione di ambienti, persone, situazioni che risulteranno per voi le più adatte.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Con la Luna pomeridiana dispettosa, non sarete disposti a chiudere un occhio di fronte a piccole cose che non vi stanno bene. Invece di battagliare, rilassatevi!

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Nella vostra attività rischiate di essere messi sotto fuoco incrociato per errori di valutazione o per sbadataggini che però risolverete presto e bene.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Mercurio è in trigono e, nel pomeriggio, metterete a punto iniziative interessanti. Non perdete tempo e approfittate di questo momento favorevole.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Con Venere amica e Saturno nel segno, sono favoriti i progetti di nozze, di convivenza. Grande la voglia di creare legami che diano serenità e sicurezza.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – A causa di Marte avverso, operate sul lavoro puntando sulla precisione e il metodo, per arginare il disordine e mantenere uno status lineare ed efficace.

