Le stelle di Barbanera di giovedì 6 ottobre: le previsioni di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Grazie a papà Giove in congiunzione, sarete messi in condizione di portare a termine con successo un’impresa che richiede fermezza e perspicacia.

Toro (21 aprile-20 maggio) – La Luna è quadrata a Urano: con il partner non siate ritrosi alle coccole perché sono proprio quelle di cui avete bisogno per accrescere complicità e intesa.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Mercurio ostile dalla Vergine potrebbe rendervi particolarmente distratti. Sul lavoro controllate sempre tutto per evitare antipatici disguidi.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – È il momento, con Urano nel Toro, di osare di più nelle realizzazioni personali, sfruttando al massimo finalmente le vostre molteplici capacità.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Venere, Marte e Giove sono vostri alleati. Se siete single, andate incontro ottimisti alle nuove conoscenze: forse fra queste c’è la persona che aspettate.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Per merito di Mercurio che passa nel vostro cielo, riuscirete a parlare chiaro a coloro che vi assalgono con davvero eccessive esigenze e richieste.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi brillano per voi stelle luminose. Sarete liberi di intraprendere iniziative che vi appassionano e di esprimervi in modo creativo. Nuovi interessi.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Per colpa di Saturno e Urano avversi, fate attenzione oltre che all’alimentazione anche ai tempi di riposo: il benessere psicofisico ne potrebbe risentire.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Grazie allo zampino di Giove transitante nel segno dell’Ariete, una questione legale si risolverà ancor meglio delle aspettative.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Con Venere e Giove quadrati, prima di prendere una decisione sentimentale, tenete in considerazione i preziosi consigli di un amico.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – La Luna nel vostro cielo, che sorride a Venere e al Sole e si congiunge a Saturno, ma si accapiglia con Urano, ve ne farà vedere delle belle.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Non ostinatevi a perdonare quella persona che temete esca dalla vostra vita, perché potreste scoprire che in realtà sarebbe la vostra salvezza.

