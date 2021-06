le-storie-di-wandavision-continueranno-anche-dopo-doctor-strange-2

Che fine hanno fatto Wanda e Visione dopo la miniserie di grande successo su Disney+? Lei tornerà in Doctor Strange 2, ma ora Kevin Feige non esclude che altre storie possano svilupparsi altrove

Mesi dopo la fine di WandaVision, la prima serie originale della Marvel pensata per Disney+, i fan ancora si interrogano su che cosa potrebbe accadere in seguito ai personaggi coinvolti, come Wanda Maximoff o Vision. Eppure, da più parti è stato ribadito che la produzione non è destinata a una seconda stagione. Ultimamente l’ha ribadito la stessa Elizabeth Olsen, interprete della protagonista che ha abbracciato la nuova identità di Scarlet Witch. La speranza per molti è che, dato il successo riscontrato sulla piattaforma di streaming (in questi giorni bissato dalla serie Loki), Marvel si decidesse a ordinare nuovi episodi continuando la saga che tanto ha affascinato e interrogato gli spettatori.

Il capo di Marvel Studios Kevin Feige, però, sembra suggerire altro: “Dico sì a un’evoluzione di quella trama, probabilmente e inevitabilmente in forme diverse”. “Different capacities” è l’espressione usata in originale, al solito enigmatica quando si tratta degli sviluppi futuri del Marvel Cinematic Universe. Sappiamo di certo che Olsen tornerà a interpretare la Strega scarlatta in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, in arrivo nel marzo 2022, e di sicuro il suo personaggio avrà un ruolo chiave nello snodo della trama. Feige aggiunge carne al fuoco: “È la prima occasione in cui quella storia continuerà, ma ce ne saranno altre”.

Quali saranno queste altre occasioni, almeno per ora, non è dato sapere. È possibile che Feige si riferisca al fatto che, mentre rivedremo Wanda in Doctor Strange 2, è probabile che altri personaggi, come Visione bianco o addirittura Agatha Harkness, torneranno in altri film o in ulteriori serie di questa affollata fase 4 dell’universo cinematografico Marvel. Per ora non resta che attendere o lanciarsi in ipotesi fantasiose. Sta di fatto che una serie come WandaVision ha colpito nel segno influenzando in modo profondo i fan dell’Mcu.