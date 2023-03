le-strategie-didattiche,-cosa-sono:-in-allegato-la-scheda-di-sintesi-utile-per-la-progettazione-degli-interventi-didattici

Le strategie didattiche sono riferite alle procedure, ai metodi, alle tecniche e ai processi che un docente pone in essere e utilizza durante l’insegnamento, ovvero quando definisce i percorsi per progettare il suo intervento in aula e con ciascuno dei propri alunni. Non dimenticando mai che la dimensione dell’educazione e della formazione, come affermava Frabboni, va ritagliata sull’alunno.

Vittorio Ferla