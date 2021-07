Le strategie per avvicinarci sempre di più al Sole

Nuovi prototipi per spingere le sonde spaziali sempre più in prossimità della nostra stella senza danneggiarsi, in un video

Come spingersi in prossimità del Sole? Si tratta di un problema che non riguarda solo noi essere umani, ma anche le sonde spaziali per lo studio ravvicinato della nostra stella. E proprio per questo gli scienziati della Nasa stanno lavorando al prototipo di un nuovo sistema per la protezione solare, all’interno del programma Niac, o Nasa Innovative Advanced Concepts. La chiave è in un nuovo materiale, capace di riflettere e schermare addirittura il 99% dei raggi del Sole, agendo di fatto come uno scudo che consentirebbe alle navicelle che studiano la nostra stella di avvicinarsi come non mai alla corona.

(Credit video: Nasa)