Le Terrass’ Hôtel, nouveau rooftop de Montmartre

Un emblématique lieu de Montmartre a rouvert ses portes après plusieurs mois de rénovation totale. Ouvert en 1911, au croisement de la rue des Abbesses et de la rue Caulaincourt, l’hôtel a été modernisé et les chambres ont été repensé comme des loges d’artistes.

Le 7ème étage a été transformé en restaurant et bar avec un rooftop qui permet de profiter d’une vue imprenable sur Montmartre et la Tour Eiffel jusque tard dans la nuit.

Pour le déjeuner et le diner, ou juste pour prendre un cocktail au bar et se délaisser dans le coin balançoires, on court tester le Terrass’ Hôtel !