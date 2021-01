le-terrificanti-avventure-di-sabrina-4,-ecco-tutto-quello-che-succede

Le Terrificanti Avventure di Sabrina 4 riassunto

Le Terrificanti Avventure di Sabrina 4 riassunto: faticate a stare al passo dell’ultima parte di Le Terrificanti Avventure di Sabrina? La guida di Tvserial.it agli episodi della prima stagione è qui per aiutarvi.

ATTENZIONE: quello che segue è la ricapitolazione integrale degli otto episodi di Le Terrificanti Avventure di Sabrina 4 riassunto e include grossi spoiler su tutto quello che succede. Se non avete ancora concluso la visione o non volete guastarvi le sorprese, vi consigliamo di non proseguire la lettura di Le Terrificanti Avventure di Sabrina 4 riassunto.

Le Terrificanti Avventure di Sabrina 4 episodio 1 “Capitolo ventinove: L’Oscurità sinistra”

Kiernan Shipka interpreta Sabrina Spellman e Sabrina Stella Del Mattino. Credits: Netflix.

A Greendale l’amore sboccia per tutti, tranne che per Sabrina Spellman (Kiernan Shipka). Alla Baxter High Harvey (Ross Lynch) e Roz (Jaz Sinclair), Theo (Lachlan Watson) e Robin (Jonathan Whitesell) sembrano non avere più tempo da dedicarle, mentre all’Accademia Nick (Gavin Leatherwood) e Prudence (Tati Gabrielle), così come Zelda (Miranda Otto) e Mambo Marie (Skye Marshall), sono felici insieme.

In onore di Ecate, la dea che la congregazione ha iniziato a venerare dopo aver abbandonato Lucifero, Zelda è nominata Megera, Hilda è la Madre e Prudence la fanciulla.

Per movimentare le cose, seguendo il consiglio di Hilda (Lucy Davis), Sabrina invocherà Bloody Mary così da riunire il Club della Strizza ed avere un pretesto per passare del tempo insieme. Nel frattempo Mary Wardwell (Michelle Gomez), rivoltasi all’alcol per fronteggiare il trauma delle streghe Spellman, si farà abbindolare dalla Chiesa dei Pellegrini della Notte che il reverendo Lovecraft, alias Faustus Blackwood (Richard Coyle), ha fondato a Greendale con l’aiuto di Agatha (Adeline Rudolph). “La luce non ti salverà” è il suo monito, e risulta attuale con l’arrivo del primo degli Orrori di Eldritch, che in totale sono otto incluso il più temibile di tutti, cioè Il Vuoto.

L’Oscurità Assoluta, il primo Orrore di Eldritch a raggiungere Greendale, si approprierà dei minatori per seminare il panico nella città sempre più in preda al buio. Per intrappolarlo facendo ricorso al fuoco infernale, Sabrina ricorrerà l’aiuto alla sua controparte, Sabrina Stella del Mattino, Regina degli Inferi e figlia di Lucifero (Luke Cook). “Siamo una cosa sola” si dicono le due Sabrina: Spellman si sentiva abbandonata, ma con l’arrivo di Stella del Mattino accusa meno la solitudine.

Le due, tuttavia, non potrebbero vedersi: la loro coesistenza, abitualmente relegate rispettivamente nel regno infernale e in quello mortale, può portare a gravi conseguenze. Nel frattempo, Sabrina Spellman accetta l’invito ad uscire di Melvin (Tyler Cotton) dell’Accademia, e di Carl (Peter Bundic), un amico di Billy (Ty Wood), alla Baxter High.

Le Terrificanti Avventure di Sabrina 4 episodio 2 “Capitolo trenta: Un ospite indesiderato”

Da sinistra: Zelda (Miranda Otto) e Hilda Satana (Lucy Davis) in una scena di Le Terrificanti Avventure di Sabrina Parte 4. Credits: Diyah Pera/Netflix.

Fervono i preparativi per il matrimonio tra zia Hilda e il dottor Cerberus (Alessandro Juliani): non si tratta delle uniche nozze che saranno celebrate di lì a poco. Sabrina Stella del Mattino si appresta a sposare Caliban, il quale si unirà a Lilith, in dolce attesa, e a Lucifero nel governare l’Inferno.

Sabrina cerca di persuadere Stella del Mattino a posticipare le nozze: è troppo giovane per sposarsi. Su suggerimento di Lilith, la quale non vuole che la progenie di Stella del Mattino minacci la pretesa al trono del figlio che porta in grembo, Sabrina si spaccia per Stella del Mattino e invita Caliban a tagliarsi i testicoli come prova del suo amore: il principe di cera, inizialmente perplesso dal sacrificio per Ecate, infine acconsente, dando prova di essere veramente innamorato di Sabrina Stella del Mattino.

Nel frattempo giunge a Greendale il secondo Orrore di Eldritch: si tratta Il Solitario, l’Ospite Indesiderato, che assume le sembianze di un senzatetto maleodorante il quale strappa i cuori delle persone che lo cacciano senza essere ospitali nei suoi confronti. Nel frattempo, Melvin e Nick dovranno esorcizzare l’Incubo dal Dottor Cerberus in vista della sua prima notte di nozze, ma il demone finirà nel corpo di Theo.

Grazie alla Perspicacia di Roz e ai disegni di Harvey, Ambrose (Chance Perdomo) riesce a scoprire che il secondo Orrore di Eldritch è in arrivo. Il Solitario si presentò a casa di Roz, la quale riuscì a intuire di doverlo accogliere grazie al suo dono. Nel frattempo, Padre Blackwood ha conferito una lingua all’Ospite Indesiderato, non prima di avere mangiato un pezzo di carne dell’Orrore di Eldritch: lo spedirà al matrimonio di Hilda per sbarazzarsi delle Spellman.

Giunto al matrimonio di Hilda e del Dottor Cerberus, Nick non riconoscerà il Solitario e lo caccerà dal matrimonio, suscitando la sua furia. Più tardi, al ricevimento, L’Ospite Indesiderato si presenterà per scatenare la propria rabbia, e finirà per ingerire l’Incubo fuoriuscito da Theo e uccidere Dorian Gray (Jedidiah Goodacre). Sabrina ha un’idea: lo porterà al matrimonio di Stella del Mattino e di Caliban, dove improvviserà una proposta di matrimonio all’Ospite Indesiderato, il quale acconsente a sposarla.

Sull’altare infernale, Lucifero dà in sposa entrambe le Sabrina. Con un inganno, Spellman riuscirà a portare L’Ospite Indesiderato nella Stanza Gialla, il regalo che fece a Stella del Mattino per le sue nozze, e a confinarlo lì dentro con l’aiuto di Lucifero, Lilith e Caliban.

Lucifero bandisce Sabrina Spellman dall’inferno, ma lei e Stella del Mattino si promettono: “Migliori amiche segrete per la vita”.

Le Terrificanti Avventure di Sabrina 4 episodio 3 “Capitolo trentuno: Lo strano”

Da sinistra: Lucifero (Luke Cook) e Madame Satana (Michelle Gomez) in una scena di Le Terrificanti Avventure di Sabrina Parte 4. Credits: Diyah Pera/Netflix.

Arriva in città il terzo Orrore di Eldritch: Lo Strano, la cui vera natura è quella di un ottopode ovvero di un polpo. Con l’aiuto dei figli Judith (Whitney Peak) e Judas (Darius Willis), Padre Blackwood gli offre la sua totale fedeltà per colpire Sabrina e impadronirsi del suo corpo, essendo lei riuscita a sconfiggere già due Orrori.

Nel frattempo Sabrina è impegnata a realizzare il suo uomo perfetto con la cera: in parte Harvey, dolce e premuroso, e in parte Nick, avventuroso e sexy.

Alla Greendale arriva Lucas Hunt (Ben Ahlers), un nuovo studente nonché stella del nuoto. Divenuto il partner di laboratorio di Sabrina per la lezione di anatomia sui calamari (appropriato), Lucas chiede a Sabrina di uscire e quest’ultima acconsente, convinta che un po’ di divertimento non le farà male. Quella notte, Sabrina inizia a fare dei sogni inusuali, segno che Lo Strano sta già infiltrandosi nella sua mente.

La mattina seguente, Sabrina inizia a bere molta acqua e prova dolore quando sezionano il calamaro, ma il peggio deve ancora venire: quando Lucas la bacia, Sabrina lo mette in fuga scoprendo di avere delle ventose sulla lingua. Sarà l’aiuto di Ambrose a rivelare che Lo Strano si è impadronito di lei e si è annidato dentro il suo corpo, individuando il polipo nel suo intestino. Il primo tentativo di asportarlo va male, così Ambrose e Sabrina si rivolgono alla strega Sycorax (Kaylah Zander) per disidratarla e convincere Lo Strano ad abbandonare il suo corpo rendendolo inospitale.

Funziona, ma il polipo si è impadronito anche del cervello di Sabrina. I cugini ricorreranno all’aiuto della strega Pesta (Leanne Khol Young), la quale bombarderà il cervello di Sabrina di tutte le malattie più tremende così da costringere Lo Strano a lasciare il suo corpo. Durante questa dolorosa esperienza, Nick è al suo fianco. Il giovane Scratch prova chiaramente ancora qualcosa per lei. Mentre Pesta usa i suoi poteri, Nick aiuta Sabrina a concentrarsi su una cosa bella e i due intonano insieme “Sixteen Going On Seventeen”. Lo Strano abbandona finalmente Sabrina, e Ambrose lo intrappola in un acquario congelato. Alla fine dell’episodio, Lucas abbandona la Baxter High per trasferirsi alla Riverdale High: “Meglio per lui” borbotta Sabrina tra sé e sé, prima di decidere di abbandonare i progetti per il suo uomo di cera ideale.

Nel frattempo, Mambo Marie rivela a Roz che la perspicacia non è soltanto il dono delle donne della famiglia Walker: sarà un’apparizione della nonna di Roz, Nana Ruth (L. Scott Caldwell), a rivelarle che lei è una strega. Mambo Marie recluta Roz all’Osservatorio, dove farà parte insieme a lei e a Prudence delle Sentinelle, il cui compito è tenere d’occhio lo svilupparsi della situazione legata agli Orrori di Eldritch.

Adesso che è il marito di Sabrina della del Mattino, Caliban non vuole essere intralciato da nessuno nella sua ascesa al trono. Con l’aiuto di Asmodeo, indurrà il parto a Lilith così da mettere a repentaglio la sua gravidanza. Madame Satana troverà riparo in Accademia, dove Zelda, Hilda e le altre donne si stringeranno in un cerchio magico attorno a lei e chiederanno l’intercessione di Ecate, che benedirà il parto. Lilith tiene tra le braccia il figlio suo e di Lucifero, e lo chiamerà Adam.

Giunto alle porte dell’Accademia per reclamare Lilith, lui e Asmodeo si troveranno di fronte allo sbarramento delle streghe della congrega, che uccideranno Asmodeo con i dolori del parto. Caliban torna nel regno infernale per annunciare a Lucifero che la congrega adesso adora Ecate: “Vogliono la guerra”. Per proteggersi dalla furia di Lucifero e di Caliban, Lilith è invitata a restare quanto vorrà in Accademia.

Le Terrificanti Avventure di Sabrina 4 episodio 4 “Capitolo trentadue: Il Genio della perversione”

Da sinistra: Roz (Jaz Sinclair), Prudence (Tati Gabrielle) e Mambo Marie (Skye Marshall) in una scena di Le Terrificanti Avventure di Sabrina 4 riassunto. Credits: Netflix.

Arriva in città il quarto Orrore di Eldritch: Il Perverso. Stavolta si tratta di un’entità al servizio di Padre Blackwood, che si impossessa Genio della Perversione ottenendolo da un mercante di rarità (James Urbaniak) di passaggio a Greendale. Faustus chiede di diventare Imperatore, e di esserlo sempre stato.

Questo catapulta Sabrina e Roz, le quali fino a quel momento erano impegnate in una campagna elettorale per diventare co-presidenti consiglio studentesco della Baxter High contro Billy e Carl, in una realtà perversa dove Blackwood è il sovrano totale, mentre le streghe e Sabrina sono le nemiche pubbliche numero uno. Per questo, Sabrina assume l’identità di “Samantha” così da poter navigare quella realtà senza rischiare di essere catturata.

Alla Blackwood High, la versione perversa di Harvey sembra non avere alcun ritegno per le streghe. Questo tratto lo avvicina all’Harvey della realtà principale, il quale sta faticando a scendere a patti con la scoperta che Roz è una strega. Dopo aver visitato il liceo in occasione del proprio compleanno e aver tentato di catturare Robin in quanto essere magico, Blackwood visita anche l’Accademia dove arresterà Nick per la sua irriverenza: lui sarà uno dei giustiziati che commemoreranno il suo giorno di festeggiamenti.

Sarà Zelda a inviare Sabrina al negozio del Dottor Cerberus, dove con la parola in codice “Haxan” sarà introdotta alla Resistenza capitanata da Hilda. Nelle sue schiere c’è anche Agatha, che è il loro agente sotto mentite spoglie tra le fila di Blackwood. l’incantesimo di quest’ultimo ha in qualche modo riportato la sua mente, impazzita dopo aver visto lo sguardo del Grande Dio Pan, ad uno stato ottimale. Ambrose, nel frattempo, è uscito dai confini di Greendale dopo essere stato raggiunto da Sabrina/Samantha e ragguagliato sull’avvento dell’Orrore di Eldritch.

Qui, il cugino si imbatterà nel mercante di rarità, il quale gli consegnerà la Pietra di Omphalos. Si tratta dell’oggetto che fu usato per creare centro realtà, e rappresenta la migliore chance per riportare ordine in quella realtà perversa.

Varcati nuovamente i confini di Greendale, Ambrose ha trenta secondi prima di soccombere di nuovo al sortilegio, ma raggiunge in tempo Sabrina: devono far esaudire un altro desiderio al genio. Nel frattempo, proprio come fece Crono che la mangiò, la Pietra di Omphalos diventa l’ingrediente principale per una zuppa che, consumata da tutti i presenti, li risveglierà dalla realtà perversa. Con l’aiuto di Harvey, che è in combutta con la Resistenza ma finge di arrestare Roz davanti agli occhi di Billy, Sabrina e i suoi mettono in atto un piano per rovesciare Blackwood.

Mentre Nick e Roz vengono torturati, Sabrina agisce lanciando la Pietra di Omphalos contro Blackwood, causando uno scisma in quella realtà perversa. La magia funziona nuovamente, le streghe tengono in scacco Faustus. Mentre Robin recupera la vera statua del Genio della Perversione dalla cassaforte all’Accademia, mentre Roz e Mambo Marie usano i loro poteri per risvegliare Prudence dalla sua perversione. Anche la statua recuperata da Robin, tuttavia, si dimostra un falso: Sabrina si rende conto che il vero Genio è il cane Anubis, che è restato al fianco di Blackwood per tutto il tempo.

Spellman poggia le mani sull’animale ed chiede di riportare il mondo a prima del desiderio di Blackwood: funziona! Nell’esatto momento in cui tutto torna a com’era prima, Blackwood viene infilzato dalla lama di Prudence, ma poiché porta il marchio di Caino, non può essere ucciso. Sarà così che Prudence consegnerà a Zelda la testa di Faustus imbavagliata su un piatto.

Nel frattempo, Nick decide di dichiararsi a Sabrina. Dopo aver ammesso di provare ancora qualcosa per lei, il giovane Scratch le rivela che con Prudence era solo divertimento. “Sabrina Spellman, siamo destinati” le rivela.

Le Terrificanti Avventure di Sabrina 4 episodio 5 “Capitolo trentatre: Deus ex machina”

Da sinistra: Sabrina e Sabrina (entrambe Kiernan Shipka) in una scena di Le Terrificanti Avventure di Sabrina 4 riassunto. Credits: Netflix.

Nel Regno Celeste, le vicende di Sabrina Spellman non passano inosservate: tra le sue scorribande nel regno mortale e in quello infernale, una creatura celestiale è risoluta nel dire che se la situazione non si risolve, bisognerà annientare Sabrina.

Quest’ultima, nel frattempo, è stata eletta co-presidente del consiglio studentesco insieme a Roz, e deve far fronte alle innumerevoli richieste dei suoi elettori. Non si tratta dell’unico grattacapo: Nick ha usato la magia per diventare uno studente della Baxter High così da passare più tempo con lei, e dichiara il suo amore a Sabrina, ma lo farà rivolgendosi quella che in realtà è Stella Del Mattino. Mentre Prudence cerca di entrare nella mente di suo padre Blackwood per carpire i segreti suoi prossimi Orrori di Eldritch, Judas e Judith sono confinati nella Stanza Sigillata.

Nel frattempo, una serie di eventi cataclismici, dai terremoti a misteriose apparizioni, suggeriscono che qualcosa di sinistro sta succedendo. La coesistenza di Sabrina Spellman e Sabrina Stella del Mattino e i loro continui incontri hann0o spinto il cosmo a cercare di correggersi. Per questa ragione, il regno mortale e quello infernale sono in rotta di collisione l’uno verso l’altro, nel tentativo di fondersi e di porre fine al paradosso che sta funestando entrambi i piani di realtà. Questo è il motivo per cui strane cose dell’Inferno appaiono nel regno terrestre, e viceversa.

Lucifero, Sabrina Stella Del Mattino e Caliban arrivano nel regno mortale per unirsi alle streghe dell’Accademia e risolvere la situazione. Ambrose propone di invertire la polarità dei due regni per farli respingere a vicenda: lui e Mambo Marie si rendono conto che non può funzionare, i due regni sono così legati che una mossa di quel tipo potrebbe distruggerli. Quel che è peggio è che altri regni sono finiti in quel guazzabuglio: Metatron (Pollyanna McIntosh), un tempo nota come Enoch, scende nel regno dei mortali in rappresentanza dell’ordine degli angeli.

La soluzione della creatura celestiale è semplice: “Una Sabrina deve morire” per ristabilire l’ordine, oppure possono fondersi in un’unica entità. Le due Sabrina acconsentono, e hanno sei ore di tempo prima di dire addio alle rispettive vite. Mentre Spellman rompe gli induci e si lascia andare alla passione con Nick, Sabrina Stella Del Mattino trascorre le ore con il Club della Strizza esibendosi nel garage di Harvey in una cover struggente di “Total Eclipse of the Heart”.

Quello che Metatron ha tenuto per sé, come scoprirà Ambrose, è che ci sono tre regni in avvicinamento e in rotta di collisione: si tratta del quinto Orrore di Eldritch, alias Il Cosmico.

Metatron ha tenuto nascosta la cosa perché avrebbe potuto influenzare la loro decisione riguardo al procedere la fusione delle due Sabrina. Secondo il Celestiale, fermare l’Orrore di Eldritch è impossibile, mentre la fusione delle Sabrina ha un 50% di possibilità di funzionare: se la fusione fallisse, Metatron intende uccidere entrambe le Sabrina.

Lucifero, le zie, Ambrose, Nick e gli altri uniscono le forze per uccidere Metatron e impedire all’angelo di procedere con la fusione e lo uccidono spezzandogli il collo coi loro poteri.

Adesso che non devono più uccidere una delle due Sabrine, la soluzione è chiara: mandare una tra Spellman e Stella Del Mattino nell’altro cosmo per equilibrare i pesi, con la speranza che questo possa sconfiggere Il Cosmico e sventare la rotta di collisione tra il loro cosmo e quello parallelo. Dopo una partita a sasso, carta, forbice, è Sabrina Stella Del Mattino a dirigersi verso l’altro cosmo.

Nick e Ambrose creano un viadotto attraverso lo specchio, e Sabrina Regina dell’Inferno si trova in una realtà pressoché identica alla sua, salvo alcune piccole modifiche: innanzitutto è un set televisivo, e le sue zie hanno i volti di Caroline Rhea (Hilda) e Beth Broderick (Zelda), le protagoniste della sit-com Sabrina, Vita Da Strega. Tutto questo non è bastato: Prudence incalza Blackwood, perché Il Cosmico continua ad essere una minaccia per la loro esistenza.

Nel frattempo, Lilith contava di restare in Accademia fino al 16esimo compleanno di di Adam per proteggerlo da Caliban e da Lucifer, il quale è furioso per quello che considera un tradimento da parte di lei. Dopo aver affidato Adam a Hilda, Lilith parla con Lucifero il quale le comunica che le porterà via Adam per punirla della sua insubordinazione.

Mentre si prepara a dirgli addio, Lilith dice al bambino che non permetterà a nulla e a nessuno di far crescere Adam a Lucifero: costi quel che costi. Così, Lilith decide di uccidere, cucinare e servire Adam a Lucifero, Adam per vendicarsi di quando quest’ultimo uccise e cucinò per lei Adam, il suo amante: è per questo che ha scelto quel nome.

Come Medea, Lilth preferisce che il figlio muoia piuttosto che essere cresciuto da Lucifero. Invece di essere uccisa come sperava, Lilith viene condannata a diventare umana da Lucifero, bandita dall’inferno e privata dei suoi poteri.

Problemi tra Robin e Theo: una goblin come lui di nome Moth (Natalie Grace) lo invita a lasciare il regno mortale insieme alle fate e a tutta la loro gente che lo sta abbandonando in vista dell’arrivo degli Orrori di Eldritch. Robin propone a Theo di andare con lui, ma Theo preferisce restare e così Robin pur di rimanergli accanto. Moth incolpa Theo di essere egoista e di rovinare la vita a Robin. Pieno di sensi di colpa, Theo lascia Robin nonostante i due si dicano “Ti amo”.

Le Terrificanti Avventure di Sabrina 4 episodio 6 “Capitolo trentaquattro: I ritornati”

Da sinistra: Sabrina (Kiernan Shipka) e Caliban (Sam Corlett) in una scena di Le Terrificanti Avventure di Sabrina 4 riassunto. Credits: Netflix.

Mentre Il Cosmico continua ad avvicinarsi, su Greendale si riversa il sesto Orrore di Eldritch: si tratta dei Ritornati. Come anticipato da Mambo Marie quando si ritrova davanti Vinegar, l’amato beagle di Zelda, i ritornati non sono sempre loro stessi ma devono essere fatti sentire ben accolti, e soprattutto guai a rivelare loro che sono, a tutti gli effetti, deceduti.

Lilith non ha riferito a nessuno in Accademia dell’uccisione di Adam, ed inizia ad essere perseguitata dai suoi vagiti. Determinata a togliersi la vita, Madame Satana chiede a Calibano di recuperare la Lancia di Longino, l’unica che può ucciderla: Zelda sorprende Lilith mentre sta per uccidersi e le rivela che Lazzaro è nel regno mortale.

Tra i ritornati c’è Edward Spellman (Georgie Daburas), che rinnega in faccia la figlia accusando la moglie Diana di essere andata a letto con Lucifero. Hilda invece dovrà fare i conti con la signora Kosgrove, la madre del Dottor Cerberus, che cercherà di ucciderla accusandola di aver plagiato il figlio. Anche Agatha, ancora afflitta dalla pazzia causata da Blackwood e accudita da Prudence, riceve una visita: si tratta di Dorcas (Abigal Cowen), la Sorella Fatale che uccise dopo essere impazzita a causa dello sguardo del Dio Pan. Prudence interviene poco prima che Dorcas infliggesse il colpo fatale. Sarà il bacio di addio di Dorcas a guarire la mente di Agatha, la quale tornerà finalmente in sé.

Lazzaro è L’uomo Risorto, ovvero la personificazione del sesto Orrore di Eldritch. Mambo si siede con lui per giocare a una partita di senet: se lei vincerà, Lazzaro riporterà i ritornati nel regno dei morti. Tuttavia, Lazzaro trionferà su Mambo Marie. A pareggiare i conti ci penserà Lilith, che lo infilzerà con la Lancia di Longino, l’arma che ha contribuito a uccidere Gesù ovvero colui che lo riportò in vita. Quella è la punizione adatta per Lazzaro, il quale le aveva detto di non poter resuscitare suo figlio Adam poiché non c’era un corpo da rianimare.

Nel guidare i Ritornati verso la Fossa di Caino, Mambo Marie rivela a Zelda che è in realtà Baron Samedi, divinità vudù e uno dei Loa. Per questa ragione, una volta tornata nell’aldilà, dovrà rimanere coi morti. Lì aspetterà Zelda, quando sarà il suo momento o se avrà bisogno di aiuto: in regalo le lascia Vinegar, l’amato cagnolino.

Alla Baxter High, una battaglia delle band si preannuncia satanica. Dopo la misteriosa sparizione dei Filosofi Ubriachi, un complesso i cui membri sono interpretati da Sean Depner, Sarah Desjardins e Doralynn Mui, già visti in Riverdale come studenti della Stonewall Prep, il Club della strizza si prepara a fronteggiare i Satanic Panic.

Il gruppo arriva direttamente dall’inferno: il suo frontman è interpretato da Riker Lynch, il fratello di Ross Lynch nonché interprete di Harvey. I Satanic Panic erano una band di cui faceva padre anche il signor Kinkle, il padre di Harvey. Quando Lucifero si presentò per offrire loro successo e fama in compenso del proverbiale patto col diavolo, il padre di Harvey si tirò indietro mentre i suoi ex compagni di band procedettero con l’uccisione sacrificale di una loro compagna di scuola, la reginetta del ballo Peggy Lou Simcox. Quando il signor Kinkle suggerì al padre di Peggy Lou che i Satanic Panic potevano avere a che fare con la morte della figlia, questi li uccise dando loro fuoco.

Tornati sulla Terra come Ritornati, i Satanic Panic rapiscono il padre di Harvey: se Il Club della Strizza vincerà la Battaglia delle Band, potranno riaverlo. Sabrina si rivolge a Lucifero, che si rifiuta di aiutarla dicendole “Non sei mia figlia”. Se i Satanic Panic vincono, potranno scatenare il fuoco infernale su Greendale per ripicca. Per questa ragione, Nick, Sabrina, Ambrose e Prudence coinvolgono la reginetta Peggy Lou, ritornata anch’essa.

Dopo l’esibizione del Club della Strizza sulle note di “Let’s do the time warp again”, arriva il gruppo delle Madri Oscure che canta “Sweet child o’mine”. A quel punto si palesa Peggy Lou, la quale brucia col fuoco infernale i Satanic Panic, salvo poi scomparire. Vincono la Battaglia delle Band le Madri Oscure, il che significa che il signor Kinkle è salvo. Theo chiede scusa a Robin e gli chiede di rimanere: Robin, entusiasta, gli risponde: “Non desidero altro”.

Le Terrificanti Avventure di Sabrina 4 episodio 7 “Capitolo trentacinque: L’eterno”

Da sinistra: Beth Broderick (Zelda) e Caroline Rhea (Hilda) in una scena de Le Terrificanti Avventure Di Sabrina 4 riassunto. Credits: Netflix.

“È la serie più longeva di sempre”. Sabrina Stella del Mattino è intrappolata in un set: la vita nel cosmo parallelo, dove la magia non funziona, è scandita dal regista Faustus Blackwood, il quale pretende che lei e le sue zie Hilda (Rhea) e Zelda (Broderick), con un Salem di peluche come quello della serie originale, si presentino per girare sapendo a memoria le battute. Non bisogna varcare la porta rossa, con tre richiami si va nella Sala Verde. (Le altre Sabrina, Hilda e Zelda sono delle sostitute). In questo cosmo parallelo, Harvey e Sabrina stanno insieme e sono canonici: Nick è il sostituto di Harvey. La vita nel cosmo principale è guardata, da chi vive nel cosmo parallelo, come una serie televisiva.

Il settimo Orrore di Eldritch è L’Eterno, che si cela dentro al Cosmico o viceversa: Salem è il capo sceneggiatore di questo cosmo. Nella Sala Verde vengono uccide le persone che sbagliano tre volte e pagano la noia di Salem con la loro vita. Verranno sostituite presto in ius ciclo continuo ed eterno. Caliban, invece, è diventato un allestitore: sta costruendo un “Vuoto” per la prossima puntata. Essendo tutti asserviti all’Eterno, realizzano la volontà del Vuoto.

Con l’aiuto di Harvey, Sabrina avvisa tutti i membri del cast dell’imminente arrivo del Vuoto, ma si trova di fronte alle resistenze delle zie Hilda (Rhea) e Zelda (Broderick), le quali servono il Vuoto come tutti in quel cosmo. Sabrina affronta Salem: il capo sceneggiatore è convinto che l’Eterno e il Vuoto potranno continuare a coesistere, ma non è così: come gli rivela Sabrina, il Vuoto sarà la fine dell’Eterno. Sabrina e Salem dalla mattanza dei servi del Vuoto. Attraversando lo specchio, i due fuggono dalla sua distruzione per fare ritorno al cosmo principale.

