Le Terrificanti Avventure di Sabrina 5 su HBO Max? Ecco quanto c’è di vero

Le Terrificanti Avventure di Sabrina 5 su HBO Max: la verità

Sono in molti a non aver digerito il finale de Le Terrificanti Avventure di Sabrina, la serie tratta dagli Archie Comics che si è conclusa con la quarta e ultima parte disponibile dal 31 dicembre su Netflix.

Quando lo scorso luglio fu resa nota la cancellazione della serie da parte del colosso dello streaming, il creatore della serie Roberto Aguirre-Sacasa rivelò che per la quinta parte era in cantiere l’atteso evento cross-over con Riverdale.

Nel messaggio di addio alla serie pubblicato sul suo account Instagram, Aguirre-Sacasa lascia una speranza ai fan: “Questo è l’ultimo episodio, per ora” scrive lo showrunner, lasciando trasparire l’intenzione che la serie continui.

continua a leggere dopo la pubblicità

La stessa Kiernan Shipka, volto di Sabrina Spellman, si è detta “Sorpresa” della decisione creativa di chiudere la serie con un finale così forte, dicendosi comunque disponibile ad apparire nei panni della strega adolescente in un episodio di Riverdale.

A questo si aggiungono le parole di Ross Lynch. Lo scorso ottobre, l’interprete di Harvey Kinkle ha rivelato che, qualora la pandemia non fosse accaduta, la produzione aveva in progetto di girare altri dieci episodi di Le Terrificanti Avventure di Sabrina.

HBO Max salverà Sabrina?

Kiernan Shipka nei panni di Sabrina Spellman. Credits: Netflix.

Da qualche mese si susseguono le voci della possibilità che HBO Max, il servizio streaming che fa capo a WarnerMedia lanciato lo scorso maggio negli Stati Uniti, possa commissionare una quinta parte di Le Terrificanti Avventure di Sabrina. La serie è infatti prodotta dalla divisione televisiva di WarnerMedia, Warner Bros. Television.

continua a leggere dopo la pubblicità

Nel 2017 fu lo studio ad optare per Netflix, invece che per The CW, come destinazione per Le Terrificanti Avventure di Sabrina in quanto lo streamer gli avrebbe consentito di mantenere la totalità della proprietà della serie. Questo non sarebbe stato possibile con The CW, joint venture tra WB e ViacomCBS.

Visto che la proprietà è rimasta nelle mani di Warner Bros. Television, la casa di produzione avrebbe potuto riportare la serie in casa propria ordinando altre stagioni di Le Terrificanti Avventure di Sabrina 5 su HBO Max.

Tra le ragioni di questa teoria, l’apparizione di HBO Max come distributore statunitense della serie nella sua pagina IMDb Pro. Dopo essere stata notata da alcuni fan, la dicitura è stata prontamente rimossa e adesso è Netflix l’unico distributore indicato.

Questa era la speranza dei fan, alimentata da alcune indiscrezioni secondo le quali tutti gli oggetti di scena e i costumi della serie, invece che andare all’asta come è pratica quando una serie è conclusa, si troverebbero in deposito, quasi ad attendere di essere utilizzati nuovamente in concomitanza di un’altra stagione di Le Terrificanti Avventure di Sabrina. L’unico set ad essere demolito a seguito della cancellazione è stato quello della Casa Funeraria Spellman.

continua a leggere dopo la pubblicità

Se i fan continuano a sperare in un rinnovo last-minute di Sabrina, con la petizione su Change.org che si appresta a sfiorare le 300mila firme, Decider ha ricevuto conferma da WarnerMedia che Le Terrificanti Avventure di Sabrina non è in arrivo su HBO Max.

La resurrezione di Sabrina Spellman, in poche parole, si fa ancora attendere.