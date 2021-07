LE TERRIFICANTI VARIANTI DEL COVID-19!!! Il più mortale scherzo mai fatto alla razza umana

Davvero, non puoi inventare queste cose.

Prima c’era la variante indiana, presto ribattezzata

Variante Delta per un effetto drammatico. A cui è seguita la variante sudafricana. Poi è arrivata la variante Lamdha dal Perù. E ora vediamo la variante russa, nota anche come

mutazione di Mosca e ceppo siberiano.

Allerta globale Psyop

Questa sofisticata operazione psicologica mondiale potrebbe essere più trasparente e assurda?

Che incredibile brutto scherzo è stato fatto a TUTTA L’UMANITÀ. Naturalmente, lo scopo principale è spaventare ogni individuo anti-vaxxer e vaccinato esitante sulla Terra a ricevere le dosi prescritte di iniezioni di COVID-19 pericolose e mortali, ingannevolmente chiamate vaccini. L’obiettivo principale di OPERATION COVID-19 è sempre stato quello di implementare programmi di vaccinazione obbligatoria in ogni continente al fine di imporre un regime COVID-1984 all’intera civiltà planetaria. E la cabala globalista del Nuovo Ordine Mondiale non sta vedendo un successo strepitoso mentre i suoi scagnozzi in tutta Big Pharma , WHO, CDC, FDA, NIH, e in particolare il Sistema Sanitario Americano e il Servizio Sanitario Nazionale del Regno Unito, si comportano semplicemente a meraviglia. Cos’altro c’è da scrivere sulle terrificanti varianti Covid-19? I criminali del Covid semplicemente lanceranno una variante dopo l’altra fino a quando ogni essere umano non sarà stato sufficientemente colpito. L’obiettivo ovvio è trasformare ogni persona sul pianeta in un puntaspilli Covid; perché solo allora i criminali eserciteranno il comando e il controllo totali sull’umanità che sono determinati a imporre. Oh, e a proposito, non esiste un test valido o accurato per nessuna di queste varianti di Covid. È tutto teatro basato su falsi test per perpetuare la bufala della pandemia di COVID-19. Come segue:

Il modo migliore per assicurarti di vedere i nostri articoli è iscriverti alla mailing list sul sito Web, riceverai una notifica via email ogni qualvolta pubblicheremo un articolo. Se ti è piaciuto questo pezzo, per favore considera di condividerlo, seguirci sul tuo Social preferito tra Facebook , Twitter , Instagram, MeWe, Gab, Linkedin (basta cercare “Database Italia”) o su Telegram (Il nostro preferito) oppure sostenendoci con una donazione su Patreon o seguendo le modalità indicate nella pagina “Donazioni” Tutti, hanno il mio permesso per ripubblicare, utilizzare o tradurre qualsiasi parte dei nostri lavori (citazione gradita) in qualsiasi modo a loro piaccia gratuitamente. Davide Donateo – Fondatore e direttore di Database Italia.