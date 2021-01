le-triglie-in-dieci-ricette

La triglia è un pesce di scoglio tra i più saporiti. Dalla carne pregiata e bianca, è perfetta per preparare guazzetti o zuppe, ma si presta anche ad essere fritta o fatta alla griglia. È ricca di grassi omega 3 e di minerali come fosforo e ferro. E’ un pesce molto delicato e va maneggiato con cura perché non si sfaldi durante la cottura. Qui di seguito dieci proposte invitanti per portarle in tavola.

In umido con crostoni di pane toscano

La carne bianca della triglia ha un gusto estremamente particolare, che si sposa benissimo con il pomodoro. Per questo piatto fate rosolare tre spicchi d’aglio in un filo di olio extravergine d’oliva, unite dei pomodorini freschi e fate cuocere per dieci minuti. Aggiungete dei capperi e una manciata di origano e disponete sul sugo i filetti di triglia puliti. Lasciate cuocere per altri dieci minuti. Servite i filetti di triglia con i pomodori su crostoni di pane toscano sfregati con uno spicchio di aglio e un filo di olio a crudo.

Spaghetti alla chitarra con ragù di triglia

Fate soffriggere l’aglio in poco olio, aggiungeteci i filetti di triglia puliti, il peperoncino, un bicchiere di vino bianco secco e lasciate cuocere per qualche minuto. Unite poi i pomodorini tagliati a metà, aggiustate di sale e pepe e lasciate cuocere per cinque minuti. A parte fate lessare gli spaghetti alla chitarra in abbondante acqua salata e quando saranno cotti uniteli al sugo di triglie. Spolverate con un trito di prezzemolo e servite.

Triglie alla livornese

Un piatto tipico toscano. Pulite e lavate le triglie, asciugatele con della carta assorbente e poi infarinatele. Friggetele in una pentola con abbondante olio di oliva e quando saranno pronte mettetele da parte. In un’altra pentola fate rosolare uno spicchio d’aglio, aggiungete della passata di pomodoro e fate cuocere a fuoco lento per dieci minuti. Aggiungete poi le triglie stando attenti a non muoverle troppo per non romperle. Lasciate cuocere per 15 minuti, aggiustate di sale, pepe e finite con un trito di prezzemolo. Servite calde.

Con pasta fresca e pesto di pistacchi

Pulite le triglie e con le lische, una carota, del sedano, una cipolla, sale e pepe preparate un fumetto. In una pentola con poco olio fate rosolare i filetti di triglia, aggiungete il fumetto di pesce e lasciate cuocere per due minuti. Aggiungete la pasta fresca lessata molto al dente, mettete ancora del fumetto e lasciate evaporare il liquido in eccesso sino a che la pasta non sarà cotta. Preparate intanto un pesto con dei pistacchi sgusciati e non tostati, delle foglie di basilico e dell’olio extravergine d’oliva. Servite la pasta condita con il pesto di pistacchi

Con crema di broccoli

Un secondo delicato e raffinato. Fate rosolare i filetti di triglia in poco olio con uno spicchio di aglio, facendo attenzione a non girarli per non romperli. Quando saranno pronti metteteli da parte. In un’altra pentola fate tostare in poco olio dei taralli sbriciolati, olive nere tritate, basilico e pinoli sminuzzati. Preparate intanto una crema frullando dei broccoli precedentemente lessati e salati. Componete il piatto mettendo un cucchiaio di crema di broccoli, il filetto di triglia guarnito con la panure di taralli, olive, pinoli e basilico e servite.

A crudo con citronette di limone e arancia

Per questo antipasto dovrete procurarvi delle triglie freschissime o utilizzarne di congelate per evitare di contrarre infezioni da escherichia coli. Eviscerate e sfilettate i pesci e preparate una citronette con succo di limone, di arancia, un filo di olio, sale e pepe. Condite i filetti di triglia con la citronette e lasciateli marinare per alcune ore. Asciugateli dalla marinatura e serviteli accompagnati da germogli fresci e zeste di limone.

In pentola con le cipolle

Questa è una ricetta della tradizione siciliana, veloce e facile da preparare. Pulite le triglie, affettate delle cipolle, di Tropea preferibilmente, disponete pesce e cipolle con del pane grattugiato, sale e pepe in una pentola capiente con abbondante olio di oliva e fate cuocere per circa 30 minuti. A fine cottura condite con olio crudo e basilico spezzettato.

In umido con i carciofi

Per questo secondo procuratevi dei carciofi sardi. Infarinate i filetti di triglia precedentemente puliti e lavati e fateli rosolare per pochi minuti in una pentola con olio e uno spicchio di aglio. Aggiungete i carciofi tagliati a spicchi e precedentemente lessati per dieci minuti, unite un bicchiere di vino bianco e lasciate insaporire per qualche minuto. Servite caldi con una spolverata di prezzemolo fresco.

Tortino con olive taggiasce e patate

Un antipasto facile e molto gustoso. Fate cuocere in poco olio i filetti di triglia e poi spezzettateli mescolandoli con un cucchiaio di olio extravergine di oliva. Aggiungete al pesce una patata lessa senza la buccia, delle olive taggiasche sminuzzate e con l’aiuto di un coppa pasta formate dei tortini che guarnirete con un cucchiaio di uova di salmone marinate per 30 minuti in un goccio di Martini Bianco.

Al cartoccio con limone

Una ricetta veloce e molto gustosa. Stendete i filetti di triglia su un foglio di carta stagnola, conditeli con un filo di olio extravergine d’oliva, un cucchiaio di vino bianco, delle zeste di limone, dell’erba cipollina, sale e pepe. Richiudete i pacchetti e infornate a 180° per quindici minuti. Quando saranno cotti togliete i filetti dalla carta stagnola e serviteli su un letto di germogli freschi.

Sfoglia la gallery

Altre 5 ricette cucinate e fotografate nella nostra redazione