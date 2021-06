le-varianti-di-coronavirus-ora-hanno-un-nuovo-nome-(che-non-riguarda-la-loro-provenienza)

Le varianti di coronavirus cambiano nome, contro la discriminazione. Sebbene ciascuna abbia (e manterrà) un proprio nome scientifico (per esempio B.1.1.7), l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha ritenuto opportuno affiancare una nuova nomenclatura più semplice, con lettere dell’alfabeto greco. Il fine è evitare che d’ora in avanti, specialmente in ambito divulgativo, le forme mutate del patogeno vengano riconosciute attraverso una localizzazione geografica, che è scorretta e, appunto, discriminante.

Ecco come impareremo a chiamarle.

Today, @WHO announces new, easy-to-say labels for #SARSCoV2 Variants of Concern (VOCs) & Interest (VOIs)

They will not replace existing scientific names, but are aimed to help in public discussion of VOI/VOC

Read more here (will be live soon):

https://t.co/VNvjJn8Xcv#COVID19 pic.twitter.com/L9YOfxmKW7

— Maria Van Kerkhove (@mvankerkhove) May 31, 2021