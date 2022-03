le-zeppole-di-san-giuseppe-furbissime,-pronte-in-5-minuti-e-buonissime-da-fare-in-forno.-la-ricetta-facile-e-veloce

Zeppole di San Giuseppe furbissime: La ricetta facile anche per chi non è bravo coi dolci da fare al forno. Un dolce che non può mancare sulle nostre tavole in vista della festa del papà. Quindi abbiamo pensato di darvi una ricetta semplice anche per chi non è bravo nella preparazione dei dolci. Sarebbe un regalo perfetto da portare anche ai vostri papà!

INGREDIENTI PER LE ZEPPOLE

200 ml Acqua

120 g Farina 00

80 g Burro

4 Uova

1 pizzico di sale

Zucchero 1 cucchiaino

INGREDIENTI PER CREMA PASTICCERA

500 ml Latte

120 g Zucchero

6 Tuorli

Maizena 1 cucchiaino

Vanillina 1 bacca

INGREDIENTI PER DECORARE LE ZEPPOLE

Amarene o ciliegie candite

Zucchero a velo

Durata:

Livello: Medio

Dosi:

Zeppole di San Giuseppe: Preparazione

Per realizzare le zeppole di San Giuseppe al forno preparate per prima cosa la crema pasticcera. Riscaldate il latte in un pentolino con la bacca di vaniglia aperta a metà. A parte sbattete in una ciotola i tuorli con lo zucchero e aggiungete la maizena. Togliete la bacca dal latte e versatelo a filo sul composto di uova, mescolando continuamente fino a che la crema non sarà addensata. Fate raffreddare la crema pasticcera in una ciotola coperta dalla pellicola a contatto.

Proseguite la ricetta preparando l’impasto di pasta choux per le zeppole di San Giuseppe: in un pentolino dal fondo spesso ponete il burro a pezzetti e versate l’acqua. Unite il sale e un cucchiano di zucchero e fate bollire, girando con un cucchiaio di legno. Appena l’acqua starà bollendo togliete il pentolino dal fuoco e versate al suo interno la farina setacciata, in un colpo solo, girante in fretta con una frusta e poi continuante con il cucchiaio di legno. Si formerà una palla. Continuate a girare per circa 10 minuti, fino a che vedrete formarsi una patina bianca sul fondo della pentola.

Versate l’impasto in una ciotola e fatelo intiepidire. Poi aggiungete le uova, una alla volta, mescolando bene l’impasto. Otterrete un impasto liscio e omogeneo. Inseritelo nella sac-à-poche con bocchetta stellata e spremetelo su una teglia foderata con carta da forno, formando dei cerchi del diametro di circa 8 cm sui quali passerete due volte accavallando la pasta choux.

Preriscaldate il forno ventilato a 190° e cuocete le zeppole per 25-30 minuti fino a che saranno dorate in superficie: fate il solito controllo con lo stuzzicadente, se punzecchiate lo stuzzicadente uscirà asciutto sono pronte. Trasferitele fuori dal forno e fatele raffreddare. Una volta fredde tagliatele a metà, farcitele con la crema nel mezzo e sopra e decoratele con le amarene o ciliegie candite.

