Léa Salamé : ces échanges explosifs avec son compagnon Raphaël Glucksmann

Les derniers mois n’ont pas été de tout repos pour Léa Salamé. La journaliste a en effet eu une vie professionnelle bien remplie avec l’animation tous les matins du 7/9 sur France Inter avec Nicolas Demorand, et la présentation d’On est en direct tous les samedis sur France 2, en compagnie de Laurent Ruquier. De plus, elle a activement participé à l’animation des magazines politiques en marge de l’élection présidentielle.

Dans une interview accordée à Télé Loisirs et parue le lundi 2 mai 2022, elle s’est confiée sur cette charge de travail intense et sur le soutien quotidien de son compagnon, Raphaël Glucksmann. En couple avec l’homme politique depuis 2016, Léa Salamé a expliqué qu’elle avait été particulièrement soutenue après avoir été choisie pour présenter le débat de l’entre-deux-tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

Léa Salamé à propos de Raphaël Glucksmann : “Il peut être dur et sévère”.

Après la fin du débat animé en compagnie de Gilles Bouleau, Léa Salamé a rapidement contacté sa moitié “pour débriefer“. Et la femme de 42 ans s’était déjà préparée à recevoir quelques remarques. “Il est assez impitoyable avec moi, tout comme je peux l’être avec lui. Il ne me passe rien, mais je sais qu’il dit juste” a-t-elle notamment révélé.

Finalement, Léa Salamé a été vivement félicitée par Raphaël Glucksmann. En effet, elle a confié à propos du père de son fils Gabriel : “Il peut être dur et sévère, mais ce soir-là, il m’a juste dit : ‘Fier de toi’“. Des belles paroles qui montrent tout l’amour que lui porte son compagnon. Maintenant, la journaliste veut se reposer et pense d’ailleurs diminuer le rythme dans les prochains mois, notamment pour pouvoir se consacrer à sa famille.

