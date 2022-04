Léa Salamé : pourquoi la journaliste va demander la couleur de sa veste à Marine Le Pen avant le débat

Un débat qui peut tout changer. Ce mercredi 20 avril, Emmanuel Macron et Marine Le Pen vont se faire face pour le traditionnel débat de l’entre-deux-tours. Un moment qui peut être décisif à quelques jours du second tour de l’élection présidentielle 2022. Ce débat sera retransmis en simultané sur TF1 et France 2, et pour arbitrer les échanges, chacune des chaînes a désigné un de leurs journalistes : Gilles Bouleau pour La Une et Léa Salamé pour la chaîne publique.

Quelques jours avant de rentrer dans l’arène, les deux journalistes ont accordé un entretien au Parisien pour expliquer comment ils s’étaient préparés et quels étaient les enjeux de ce rendez-vous pour eux et pour les deux candidats.

Léa Salamé : “Chaque microdétail est discuté”

À cette occasion, ils ont également expliqué que tout devait être réglé comme du papier à musique en amont afin que le débat se passe le mieux possible. “Il y a des questionnements sur la température, la forme des bureaux où seront installés les candidats, s’ils seront debout ou assis, sur les plans de coupe, la distance entre eux – qui devrait être réduite – et celle avec nous. Un débat, ça se gagne aussi sur la forme. Chaque microdétail est discuté. Et ça ne me choque pas parce qu’ils jouent leur vie et l’avenir d’un pays. Ils ne peuvent rien laisser au hasard. Un candidat qui transpire, qui est mal assis, part en défaveur”, a indiqué Léa Salamé auprès de nos confrères. Des détails qui peuvent aller très loin comme l’a confirmé Gille Bouleau, assurant que “tout compte” : “Les vêtements, la posture, le langage gestuel, les notes que l’on a ou pas, le stylo que l’on tient ou pas, la couleur de la montre, de la cravate”, a précisé le présentateur de TF1.

Une tenue vestimentaire qui a d’ailleurs énormément d’importance pour Léa Salamé, qui a prévu de contacter la candidate du Rassemblement national pour lui poser une petite question. “Moi, je vais demander la couleur de la veste de Marine Le Pen pour ne pas porter la même”, a affirmé la compagne de Raphaël Glucksmann. Ne rien laisser au hasard.

