l’ecommerce-dei-supermercati-everli-raccoglie-100-milioni-di-investimenti

Piani di espansione nel mercato in Europa per il marketplace della spesa online, ex Supermercato24, che prevede anche di allargare il proprio team italiano

Cento milioni di dollari per continuare a crescere anche a livello internazionale, allargando al tempo stesso il team in Italia: è il percorso che intende fare Everli, grazie all’ultimo finanziamento (round C), raccolto tramite un pool di investitori guidati da Verlinvest. Nata come startup nel 2014, con il nome di Supermercato24, Everli è un marketplace italiano che permette di scegliere il supermercato in cui acquistare i prodotti online, e farseli consegnare a casa. Con uffici a Milano, Verona e Varsavia, l’azienda conta su un team internazionale di più di 200 persone, ma la nuova iniezione di liquidità consentirà di ampliare il personale italiano fino a cento nuovi profili entro il prossimo anno.

Everli ha già consegnato circa 3 milioni di ordini e si avvale di oltre cento collaborazioni con i retailer e l’industria di marca, per portare circa 300mila prodotti in oltre 70 città. La compagnia è in grado di fornire il proprio servizio in 55 province italiane, in 23 città in Polonia, tre in Repubblica Ceca e una località in Francia. Ora quindi l’obiettivo è accelerare l’espansione in tutta Europa. A livello internazionale, per esempio, Everli è partner di alcune delle più grandi catene di supermercati europee, come Lidl Kaufland e Carrefour.

All’operazione di finanziamento appena effettuata hanno partecipato sia i soci già a bordo, ossia Fitec (gestito da Fondo italiano d’investimento), Cdp Venture Capital della Cassa depositi e prestiti, 360 Capital, Innogest e Dip, che nuovi investitori internazionali, come Luxor, Dn Capital, C4 Ventures, Convivialité Ventures. Il fatturato di Everli è di 110 milioni di euro, e nel 2020 le vendite sono quadruplicate a livello globale. Osservando l’ultimo anno “complesso”, l’amministratore delegato Federico Sargenti ha spiegato che “questo settore non sarà più lo stesso: il cambiamento verso l’online delivery non è reversibile e il comparto si confronta con aspettative crescenti da parte di tutti i soggetti”.