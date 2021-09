ledger-nano-s:-recensione-completa-e-guida-all’acquisto

Quando si parla di wallet hardware in cui custodire le criptovalute acquistate, nessun prodotto come il Ledger Nano S può garantire un così ottimale rapporto qualità / prezzo.

Ma per quali motivi? Cosa aspettarsi dal Ledger Nano S? Quali sono le sue principali caratteristiche?

Abbiamo cercato di riassumere tutto quello che devi sapere prima di comprare il Ledger Nano S in questa guida. Ti consigliamo di leggerla fino in fondo, perché al termine di questa recensione avrai tutte le informazioni più utili per poter comprendere perché, in fondo, questo wallet hardware potrebbe realmente essere ciò di cui hai bisogno!

Cos’è il Ledger Nano S

Iniziamo subito con il rammentare che il Ledger Nano S è uno del wallet hardware più famosi al mondo, di produzione di un brand che in questo settore ha pochi rivali.

Se poi non sai che cosa sono i wallet hardware, permettici un piccolissimo passo indietro.

Quando compri una criptovaluta come Bitcoin, hai diverse possibilità per poterla conservare prima del suo utilizzo.

Il modo più pratico è probabilmente quello di tenere la criptovaluta all’interno di un wallet digitale online, ovvero di un portafoglio elettronico che può essere ospitato nei server della stessa società (l’exchange) che ti ha consentito l’acquisto, o in un server di una società terza.

Tuttavia, il fatto che questo sia il modo più pratico non significa, evidentemente, che sia anche il modo più sicuro.

Di fatti, il massimo della protezione per l’acquisto di criptovalute ti è offerto da un wallet hardware, che ti permetterà di godere di un c.d. cold storage, ovvero della possibilità di memorizzare le tue criptovalute su un supporto che sia offline, non connesso alla rete e, pertanto, non attaccabile dagli hacker.

In questo ambito, il Ledger Nano S è esattamente quello che stai immaginando: uno dei migliori wallet hardware in circolazione, che ti permetterà di conservare in modo sicuro ed efficace le tue criptovalute.

Criptovalute Ledger Nano S

Naturalmente, i motivi per cui potresti e dovresti optare per questo wallet hardware non sono finiti qui. Ricordiamo infatti, ad esempio, che attraverso il Ledger Nano S potrai gestire decine di diverse criptovalute: il portafoglio hardware che oggi ti proponiamo è infatti molto versatile, e potrai utilizzarlo per poter detenere decine di diverse valute digitali, e centinaia di token differenti.

Con un’unica app potrai inoltre gestire in maniera sicura ed efficiente ogni trasferimento di questi asset, gestendolo direttamente tramite smartphone o computer.

Bitcoin, Ethereum, XRP, Bitcoin Cash, EOS, Stellar e tante altre criptovalute sono oggi disponibili per la negoziazione su Ledger Nano S, rendendo questo wallet hardware un inconfondibile alleato per i propri investimenti in valute digitali.

Caratteristiche Ledger Nano S

Di seguito abbiamo riassunto le principali caratteristiche tecniche di Ledger Nano S:

Dimensioni: 56.95mm x 17.4mm x 9.1mm;

Peso: 16,2 grammi;

Materiale: plastica e acciaio, non necessita di batterie;

Confezione: contiene il Ledger Nano S e un cavo USB per la ricarica;

Connessione: USB Type Micro-B;

Livello di certificazione: CC EAL5+;

Chips ST31H320 (secure) + STM32F042;

Compatibilità: desktop computer a 64-bit (Windows 8+, macOS 10.10+, Linux), tranne gli ARM Processors. Compatibile anche con sistemi operativi mobili come Android 7+.

Come funziona Ledger Nano S

Il funzionamento di Ledger Nano S è molto semplice, considerato che è sufficiente collegarlo al computer mediante cavo USB per poter iniziare la configurazione dell’app già installata al suo interno. Ricordiamo inoltre che è possibile installare fino a 6-8 app contemporaneamente, per poter usufruire di ulteriori servizi e personalizzare in maniera ancora più accurata la sua fruizione.

Detto ciò, ogni qual volta si dovrà effettuare un’operazione di trasferimento di fondi da e verso il wallet hardware occorrerà naturalmente collegare il portafoglio al proprio PC, al fine di memorizzare in esso le nuove chiavi, o trasferirle verso destinazione.

Una volta che l’operazione è terminata, consigliamo di scollegare il wallet e riporlo in un luogo sicuro, al riparo di occhi indiscreti. Ricordiamo infatti che il possesso di questo dispositivo potrebbe mettere in pericolo la proprietà esclusiva delle criptovalute!

Dove comprare Ledger Nano S in Italia

Esistono diversi modi per poter comprare Ledger Nano S in Italia.

Naturalmente, il primo percorso che puoi effettuare per poter acquistare questo ottimo wallet hardware è quello di rivolgerti al sito internet ufficiale del produttore, all’indirizzo ledger.com. Qui potrai trovare tutte le ultime uscite e, evidentemente, anche tutta l’assistenza di cui hai bisogno.

In alternativa, puoi acquistare Ledger Nano S nei più noti marketplace, come Amazon.

Prezzo Ledger Nano S

Qualche riga fa abbiamo definito il Ledger Nano S come il miglior wallet hardware in rapporto qualità / prezzo. Effettivamente, è difficile trovare un dispositivo così efficiente e così pieno di sicurezza e funzionalità all’attuale prezzo di 59 euro!

Si tratta dunque di un prezzo estremamente conveniente, che rende questo prodotto un imperdibile acquisto nel mondo dei portafogli digitali per criptovalute.

Opinioni Ledger Nano S

Abbiamo qui recensito brevemente tutte le caratteristiche di Ledger Nano S, e abbiamo cercato di farlo in maniera molto diretta, illustrandoti per quali motivi questo wallet potrebbe essere il tuo prossimo acquisto preferito.

Le nostre opinioni su questo device sono insomma molto positive, e dal canto nostro non possiamo che consigliarti di acquistare subito un Ledger Nano S: scoprirai quanto sia semplice e straordinariamente efficace incrementare il livello di sicurezza delle tue valute digitali!

L’articolo Ledger Nano S: recensione completa e guida all’acquisto proviene da ValuteVirtuali.com.